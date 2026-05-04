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日本職棒二軍賽事今（4）日出現罕見的「台灣投捕」搭檔畫面，由火腿隊二軍新星孫易磊先發登板，搭配來自台灣的捕手林家正。然而這場備受矚目的對決卻因意外插曲打亂節奏，孫易磊在第2局因投出頭部觸身球遭勒令退場，最終僅投1.2局失3分，火腿二軍目前陷入落後局面。此役孫易磊開賽表現尚稱穩定，面對前兩名打者順利解決，雖隨後被擊出二壘安打並遭對手攻下1分，但隨即展現化解危機的能力。進入第2局，孫易磊在取得兩個出局數後，面對橫濱打者益子京右，一顆時速145公里的二縫線速球意外失控擊中打者頭部。根據日職相關規定，投出頭部觸身球即面臨自動退場處分，孫易磊在教練團陪同下遺憾提前結束工作。接替投球的火腿投手清宮虎多朗上場後遭遇亂流，不僅投出保送，還被敲出長打，導致孫易磊留下的壘包全數回本，此役他總計承擔3分自責失分。儘管此役提前退場，孫易磊在帳面上的球速表現依然亮眼，最快球速測得153公里。總計他今日主投1.2局，被擊出3支安打，送出1次三振，防禦率升至2.10。對年輕的孫易磊而言，這是一次寶貴的心理與規則課題，如何在失控球發生後調適心情，將是未來站穩先發輪值的關鍵。本場比賽另一大看點在於「台灣搭檔」林家正，他擔任先發第八棒捕手，與孫易磊組成台式投捕陣線。林家正在打擊區的表現同樣受關注，首打席擊出游擊方向滾地球遭刺殺。火腿二軍今日在進攻端發揮受限，面對橫濱投手群難以串聯攻勢，比分一度來到1比6的落後局面，後續攻勢仍需倚賴林家正與隊友們的發揮，力求縮小分差並尋求逆轉機會。