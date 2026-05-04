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▲蔣林靜（中）出生於廣東省湛江市，這片土地也是奧運冠軍全紅嬋的故鄉。不過，蔣林靜的體育之路並非從跳水起步。（圖／美聯社／達志影像）

▲在名將全紅嬋、陳芋汐缺席女子單人10米跳台的情況下，本月底將滿16歲的中國隊廣東小將蔣林靜挺身而出，在決賽中再現驚艷全場的「水花消失術」，最終以397.95分的絕對優勢奪得冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽於5月3日在北京圓滿落幕。在全紅嬋、陳芋汐缺席的情況下，中國跳水新星蔣林靜獨挑大梁，不僅以397.95的高分強勢奪得女子單人10米台冠軍，更在隔日榮獲大會頒發的「2026年世界泳聯跳水世界盃最佳女運動員」。這位來自廣東湛江的女孩，近年以驚人的成長速度在國際賽場大放異彩，被媒體與體育迷封為「全紅嬋接班人」。究竟這位15歲的跳水天才是誰？以下為您深度介紹。2010年5月，蔣林靜出生於廣東省湛江市，這片土地也是奧運冠軍全紅嬋的故鄉。不過，蔣林靜的體育之路並非從跳水起步。2017年，7歲的蔣林靜進入佛山市三水區業餘體育學校體操隊，開始進行體操訓練，這為她打下了極佳的柔韌性、協調性與體能基礎。2018年，她被佛山市體校教練李福榮相中，正式轉項進入佛山市體校跳水隊。雖然起步比許多從小練跳水的孩子晚，但蔣林靜靠著踏實刻苦的訓練態度，迅速展露鋒芒。進入專業體系後，蔣林靜的成長軌跡堪稱「頂級配置」，她的師承背景在跳水圈內極其罕見，2022年1月，蔣林靜入選廣東省跳水隊，師從名帥何威儀。何威儀正是全紅嬋的啟蒙恩師，他極其注重選手的技術細節與動作紮實度，為蔣林靜築牢了技術根基。2024年，14歲的蔣林靜憑藉優異成績入選國家跳水隊，主管教練換成了擁有5枚奧運金牌的傳奇名將陳若琳。省隊與國家隊兩位「帶過全紅嬋」的核心教練接力指導，讓蔣林靜的技術體系與大賽經驗突飛猛進。何威儀曾對蔣林靜給予極高評價：「她的能力比較強、性格開朗。雖然因為訓練時間較短，動作穩定性還需要磨練，但她是一個難得的跳水好苗子。」在陳若琳的指導下，蔣林靜開始在國內外大賽中展現出接班人的強大實力，2026年3月的跳水世界盃加拿大站，在沒有奧運冠軍坐鎮的情況下，蔣林靜以428.10分的高分奪冠，成為繼全紅嬋、陳芋汐之後，第三位在國際大賽女子10米台得分突破400分大關的中國選手。世界盃總決賽登頂： 2026年5月2日，她在北京舉行的跳水世界盃總決賽女子10米台決賽中，在207C（向後翻騰三周半抱膝）動作中拿下裁判給出的10分滿分，再度上演驚艷全場的「水花消失術」，最終以397.95分摘金。5月3日，大會正式宣布蔣林靜榮獲「2026年世界泳聯跳水世界盃最佳女運動員」殊榮。15歲的蔣林靜在賽場上擁有遠超同齡人的沉穩與專注，但賽場下的她依然保有少年的純粹與活潑。面對「全紅嬋接班人」的讚譽與外界的高度期待，蔣林靜展現出超齡的謙遜。她在奪冠後的發布會上表示，自己的技術動作發揮仍有欠缺，接下來的目標是平穩度過身體發育關卡，並在接下來的亞運會選拔賽中發揮出水平、多多磨練自己。這位由陳若琳親自指導、何威儀奠定根基的湛江少女，正用實力證明自己的競爭力，未來必將在世界跳水舞台上書寫屬於自己的輝煌篇章。📍基本資料： 2010 年 5 月出生於廣東省湛江市，所屬廣東跳水隊。📍師承背景： 廣東省隊師從何威儀、國家隊師從奧運五金王陳若琳（皆為全紅嬋核心教練）。📍歷史級表現： 曾創下單場 428.10、438.60 等突破 400 分大關的高分，復刻水花消失術。📍最新榮譽： 2026 年 5 月 2 日獲跳水世界盃總決賽女子 10 米台冠軍；5 月 3 日榮獲世界盃年度最佳女運動員。