2026年NBA西區季後賽首輪硝煙散去，兩支歷經考驗脫穎而出的勁旅，即將在西區準決賽正面交鋒。剛以驚人韌性扳倒金塊隊的「大黑馬」明尼蘇達灰狼隊（第6種子），將揮軍前往聖安東尼奧，挑戰在首輪展現統治級防守與穩定度的強權馬刺隊（第2種子）。



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▲NBA季後賽首輪正式開打，16支球隊要嘗試在7戰4勝系列賽中勝出，晉級下一輪。（圖／NBA X）

場次 日期 時間 主場 G1 5月5日（二） 09:30 馬刺 G2 5月7日（四） 09:30 馬刺 G3 5月9日（六） 09:30 灰狼 G4 5月11日（一） 07:30 灰狼 G5（如有需要） 5月13日（三） 待定 馬刺 G6（如有需要） 5月16日（六） 待定 灰狼 G7（如有需要） 5月18日（一） 待定 馬刺



底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士

紐約尼克 VS費城76人

奧克拉荷馬雷霆VS洛杉磯湖人

聖安東尼奧馬刺VS明尼蘇達灰狼

▲愛德華茲在西區次輪首戰中被列為「出賽成疑」（Questionable），但醫療團隊對於他的復出抱持樂觀態度，最快有望在系列賽第3戰或第4戰正式回歸。（圖／美聯社／達志影像）

在2025-26例行賽中，雙方總計交手3次，由灰狼隊以2勝1敗取得優勢。回顧對戰紀錄，12月1日灰狼以125：112擊敗馬刺；1月12日雙方戰況膠著，最終由灰狼以104：103的些微差距險勝；而1月18日的交鋒則由馬刺以126：123驚險扳回一城。數據顯示兩軍對壘時毫無冷場，無論是防守死鬥或互轟對攻，雙方戰力始終維持在伯仲之間，並無絕對的勝負定數。



觀賽重點 A：文班亞馬與戈貝爾的「法國長人」內戰 本系列賽最大焦點莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）與戈貝爾（Rudy Gobert）的頂尖對決。文班亞馬已進化為全能攻擊手，他能否在外線拉開空間，迫使防守核心戈貝爾走出禁區，將是這個系列賽灰狼最頭痛的難題。



觀賽重點 B：愛德華茲的瘋狂得分秀 灰狼領袖愛德華茲（Anthony Edwards）首輪對陣金塊時雖然帶傷上陣卻還是展現了聯盟頂尖的攻堅能力。馬刺隊預計將派出一流的防守陣容進行車輪戰，甚至可能由瓦賽爾（Devin Vassell）與卡斯特（Stephon Castle）聯手伺候。愛德華茲是否能保持高命中率，將是灰狼能否搶下客場勝利的關鍵。



觀賽重點 C：馬刺主場的防守韌性 馬刺隊在本季主場戰績極佳，他們強調空間感與快速轉移球的戰術，讓許多防守強隊感到吃力。灰狼隊在首輪經歷了與金塊的苦戰後，體能恢復狀況與面對馬刺移動速度極快的進攻體系時，能否及時輪轉防守，將決定戰局走向。



▲本系列賽最大焦點莫過於文班亞馬（Victor Wembanyama）與戈貝爾（Rudy Gobert）的頂尖對決。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺隊在本季主場戰績極佳，他們強調空間感與快速轉移球的戰術，讓許多防守強隊感到吃力。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA次輪季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）

本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於馬刺主場（Frost Bank Center）。開打，後續再移師明尼蘇達的標靶中心（Target Center）。達龍·福克斯 De'Aaron Fox (PG)斯蒂芬·卡斯特 Stephon Castle (PG)喬丹·麥克勞克林 Jordan McLaughlin (PG)迪倫·哈珀 Dylan Harper (SG)大衛·瓊斯·加西亞 David Jones Garcia (SG)德文·瓦賽爾 Devin Vassell (SG)林迪·沃特斯三世 Lindy Waters III (SF)哈里森·英格拉姆 Harrison Ingram (SF)凱爾登·約翰遜 Keldon Johnson (SF)朱利安·尚帕尼 Julian Champagnie (SF)哈里森·巴恩斯 Harrison Barnes (PF)卡特·布萊恩特 Carter Bryant (PF)伊曼紐爾·米勒 Emanuel Miller (PF)凱利·奧利尼克 Kelly Olynyk (PF)梅森·普拉姆利 Mason Plumlee (PF)比斯麥·比永博 Bismack Biyombo (C)盧克·科內特 Luke Kornet (C)維克多·文班亞馬 Victor Wembanyama (C)麥克·康利 Mike Conley (PG)納肖恩·海蘭德 Bones Hyland (PG)安東尼·愛德華茲 Anthony Edwards (SG)唐特·迪文森佐 Donte DiVincenzo (SG)阿優·多松姆 Ayo Dosunmu (SG)傑倫·克拉克 Jaylen Clark (SG)泰倫斯·夏農二世 Terrence Shannon Jr. (SG)凱爾·安德森 Kyle Anderson (SF)喬·英格斯 Joe Ingles (SF)朱利安·菲利普斯 Julian Phillips (SF)朱利葉斯·蘭德爾 Julius Randle (PF)傑登·麥丹尼爾斯 Jaden McDaniels (PF)瓊·貝林格 Joan Beringer (PF)魯迪·戈貝爾 Rudy Gobert (C)納茲·里德 Naz Reid (C)這是一場「狂野黑馬」對陣「近年強權」的精采戲碼。馬刺隊擁有絕佳的團隊紀律與陣容深度，加上主場優勢，首輪調整得宜的他們處於相對有利位置。然而，灰狼在扳倒奪冠熱門金塊後，全隊士氣處於頂點，愛德華茲的爆發力與鋒線的高度優勢，讓他們絕非任人宰割的羔羊，且過去幾年季後賽屢次打出令人跌破眼鏡的好表現。預計雙方將上演一場極高強度的防守對抗，兩隊實力五五開，系列賽預計將至少打入6場。2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：