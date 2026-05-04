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中華隊鐵捕林家正今（4）日在日本火腿鬥士二軍先發出賽，面對橫濱DeNA二軍，於第7局壘上有隊友時，林家正對決日職一軍生涯有129場出賽的前阪神虎中繼大將浜地真澄，扛出一發右外野兩分砲，為日職生涯首轟，本場3安猛打賞、灌進2分打點，打擊率升至2成22。日本火腿稍早推派孫易磊先發，並由同胞林家正先發蹲捕，上演台灣連線，但前者首局失1分後，第2局又被敲出三壘安打，面臨失分危機下對益子京右投出頭部觸身球，直接被勒令退場，林家正續留場上搭配其他投手。林家正本場首打席為游擊滾地球出局，第五局第2打席則打出一壘安打，第七局0出局、前一棒隊友上壘情況下，林家正交手27歲的浜地真澄，此人為昔日阪神虎中繼大將，曾於2022年單季出賽52場、拿到21次中繼成功，防禦率僅1.14，去年經過現役選秀會轉戰至橫濱DeNA。儘管交手日職一軍生涯出賽破百場的名投，但林家正手感火燙，瞄準浜地真澄148公里速球，大棒一揮打出反方向全壘打，這發兩分砲也是林家正日職生涯首轟。第8局，林家正本場第4打席，又打出游擊滾地球、靠腳程跑出內野安打，單場3安也是日職生涯至今最佳表現，打擊率從賽前1成30飆升至2成22，另有1轟、3分打點。