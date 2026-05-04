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▲NBA季後賽首輪正式開打，16支球隊要嘗試在7戰4勝系列賽中勝出，晉級下一輪。（圖／NBA X）

📍2026年NBA季後賽雷霆、湖人賽程與轉播資訊

📍2026年NBA季後賽次輪對戰組合

📍兩隊戰力分析與觀賽重點

📍雷霆、湖人季後賽球員名單

📍雷霆、湖人系列賽預測

📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

雷霆、湖人賽程與轉播資訊

場次 日期 台灣時間 主場 轉播單位 G1 5月6日（三） 08:30 雷霆 NBC / Peacock G2 5月8日（五） 09:30 雷霆 Amazon Prime Video G3 5月10日（日） 08:30 湖人 ABC G4 5月12日（二） 10:30 湖人 Amazon Prime Video G5（如有需要） 5月14日（四） 待定 雷霆 待定 G6（如有需要） 5月16日（六） 待定 湖人 待定 G7（如有需要） 5月18日（一） 待定 雷霆 待定

2026年NBA季後賽次輪對戰組合

底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士

紐約尼克 VS 費城76人

奧克拉荷馬雷霆 VS 洛杉磯湖人

聖安東尼奧馬刺 VS 明尼蘇達灰狼

雷霆、湖人系列賽博弈賠率（Game 1）

讓分盤（Point Spread）： 奧克拉荷馬雷霆 -6.5（雷霆讓6.5分）

奧克拉荷馬雷霆 -6.5（雷霆讓6.5分） 不讓分獨贏盤（Moneyline）： 雷霆 -280 / 湖人 +225

雷霆 -280 / 湖人 +225 大小分盤（Over/Under）： 218.5分

▲「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）火力全開領軍雷霆，首輪橫掃展現王者氣勢，面對湖人防線將持續衝擊晉級之路。（圖／美聯社／達志影像）

兩隊戰力分析與觀賽重點

1. 兩隊例行賽對戰回顧

2. 觀賞重點 A：SGA的封王之路能否被詹姆斯攔截？

3. 觀賽重點 B：威廉斯的傷勢能否復原？

4. 觀賽重點 C：湖人能否突破雷霆的鐵桶防守？

5. 關鍵數字：9.2

▲湖人少了唐西奇 （Luka Doncic）戰力受限，里夫斯（Austin Reaves）傷癒回歸成關鍵，能否撐起外線火力左右系列賽走向。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆、湖人季後賽球員名單

【奧克拉荷馬雷霆】

【洛杉磯湖人】

▲奧克拉荷馬雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮禁區築起防守長城，雷霆聯盟頂級防守體系全面壓制湖人進攻節奏。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆、湖人系列賽預測

預測：雷霆 5 場晉級。

NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：

▲NBA次輪季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）

2026年NBA季後賽西區首輪的硝煙甫散，兩支各自展現韌性的球隊即將在西區準決賽正面對決。西區龍頭奧克拉荷馬雷霆（第1種子）主場迎戰在傷兵困擾下頑強晉級的洛杉磯湖人（第4種子）。衛冕冠軍雷霆以橫掃之姿輕鬆送走鳳凰城太陽，而湖人則在沒有唐西奇的情況下，靠著詹姆斯的驚人表現力克火箭、苦吞六場晉級。例行賽雷霆曾以平均29.3分的驚人分差四度橫掃湖人，雙方實力落差不言而喻；不過，老將詹姆斯的氣場與季後賽的一切皆有可能，讓這場系列賽多了一絲懸念。本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於奧克拉荷馬的Paycom Center開打，後續再移師洛杉磯的Crypto.com Arena。根據 BetMGM 最新公佈的 G1 賠率資訊：在2025/26例行賽中，雷霆對湖人繳出壓倒性的4勝0敗完美戰績，平均分差高達29.3分，是本賽季同區兩隊之間例行賽分差最懸殊的對戰紀錄。值得注意的是，詹姆斯、唐西奇與里夫斯三人同場出賽僅有一次，且在17.9分鐘內正負值為-16；唐西奇與里夫斯均在4月2日的比賽中受傷，三人皆缺席了最後一場交手。例行賽數據對湖人而言極不樂觀，但季後賽是全新的舞台。雷霆的絕對核心基蘭-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在首輪橫掃太陽的系列賽中，場均繳出33.8分、8.0助攻、3.8籃板的頂級表現，投籃命中率高達55.1%，罰球命中率更達89.8%，展現出本賽季MVP級別的身手。面對41歲的老將詹姆斯（LeBron James），兩位頂尖球星的直接對決，將是本系列賽最令人期待的看點。詹姆斯在首輪對火箭的四場勝仗中場均26分、9籃板、8.5助攻，展現出老而彌堅的驚人競技狀態。雷霆前鋒賈倫・威廉斯（Jalen Williams）在首輪G2對太陽的比賽中，因左腿後肌一級拉傷而缺席了後續兩場比賽。威廉斯本季因傷僅出賽33場例行賽，是去年雷霆奪冠歷程中的重要功臣。即便雷霆在無他的情況下仍能贏球，但威廉斯若能在本系列賽重返戰場，將大幅提升雷霆的進攻火力與整體深度，讓湖人的防守部署更加複雜。湖人在對火箭系列賽的後三場比賽中，得分皆未突破100分大關，而雷霆例行賽的防守效率高居聯盟第一，每百回合僅失106.5分。霍姆格倫（Chet Holmgren）是年度最佳防守球員的有力競爭者，雷霆在禁區護框與外線防守均具備頂尖水準。唐西奇（Luka Dončić）因左腿後肌拉傷短期內無望復出，里夫斯（Austin Reaves）剛在G5重返賽場，湖人進攻端如何在缺乏超級外援的情況下取得足夠得分，將是勝負關鍵。湖人在首輪六場比賽中，平均每場比火箭少了9.2次出手機會（含罰球），是首輪中出手機會落差最大的球隊。面對持球、籃板與強迫失誤能力全聯盟頂尖的雷霆，湖人的控球與回合效率問題在本系列賽恐將進一步惡化。Shai Gilgeous-Alexander (PG), Jalen Williams (SG), Isaiah Joe (SG), Luguentz Dort (SG), Aaron Wiggins (SG)Jalen Williams (SF), Kenrich Williams (SF), Jaylin Williams (PF), Isaiah Hartenstein (PF)Chet Holmgren (C), Nikola Topic (C)Austin Reaves (PG/SG), Marcus Smart (PG), Luke Kennard (SG), Bronny James (PG), Dalton Knecht (SG)LeBron James (SF), Rui Hachimura (PF), Dorian Finney-Smith (SF), Markieff Morris (PF)Anthony Davis (C), Jaxson Hayes (C)儘管例行賽的數據對湖人極度不利，但季後賽的魅力正在於此——沒有什麼是不可能的。雷霆坐擁主場優勢、完整陣容深度與聯盟最強的攻守體系，SGA的巔峰狀態更讓對手難以招架；而湖人唯一的一絲希望，繫於詹姆斯能否在高齡41歲時再次創造奇蹟、以及唐西奇能否提前傷癒復出改變系列賽走勢。若唐西奇無法出賽，雷霆的防守深度足以壓制湖人的每一個進攻點；即便唐西奇傷癒，他在例行賽對陣雷霆時上場的59分鐘，湖人同樣落後56分，顯示差距並非一人所能彌補。這將是一場實力懸殊、但因詹姆斯的存在而保有看點的系列賽。2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。