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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區次輪即將點燃戰火，由上演「以下克上」戲碼的第6種子明尼蘇達灰狼隊，挑戰剛繳出62勝傲人戰績的第2種子聖安東尼奧馬刺隊。雖然灰狼隊在首輪克服傷兵困擾、以4：2淘汰了強敵丹佛金塊隊，但面對即將到來的次輪大戰，知名球評李亦伸對灰狼隊的前景感到悲觀，鐵口直斷預測馬刺隊將以4：1輕鬆過關，挺進西區決賽，並點出了灰狼隊難以跨越馬刺隊的3大核心關鍵。李亦伸指出，灰狼隊雖然在第一輪展現極高韌性，但目前球隊在沒有多蘇姆（Ayo Dosunmu）、愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）三名主力後衛的情況下，整體戰力幾乎少了一半。其中，雖然灰狼隊頭號球星愛德華茲目前已恢復訓練，但預計最快也要等到系列賽第三戰或第四戰才有辦法傷癒歸隊，前兩場客場硬仗愛德華茲確定趕不上。在迪文森佐因阿基里斯腱撕裂提前報銷、多蘇姆也高掛免戰牌的情況下，灰狼隊的外線火力與3D防守對位上將出現巨大空缺，即使愛德華茲第三戰強勢回歸，也難以填補戰力上的嚴重失衡。回顧第一輪，灰狼隊靠著藍道（Julius Randle）、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、里德（Naz Reid）以及中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）組成的強悍鋒線，成功頂住了約基奇（Nikola Jokic）並將金塊隊淘汰出局。然而李亦伸直言，灰狼隊能靠著「半支球隊」淘汰金塊隊，很大程度是因為金塊隊本季自身的問題也不少。到了第二輪，灰狼隊所面臨的對手是完全不同層級的防守強權。球評進一步點名，馬刺隊擁有全聯盟最具威懾力的禁區守護神文班亞馬（Victor Wembanyama），他在攻防兩端的統治力與改變比賽的能力是無與倫比的。即便文班亞馬退場休息，馬刺隊整體的防守依然是季後賽精英級別的水準。馬刺隊陣中擁有6呎6吋、組織力與防守俱佳的年輕控衛卡斯爾（Stephon Castle），雖然卡斯爾的外線稍顯靈光不足，但馬刺隊外圍擁有非常龐大的射手群供調遣。球評強調，馬刺隊不僅年輕、運動能力與速度兼具，有了溫班亞馬坐鎮後戰力更是再提升三成。綜觀兩隊的陣容完整度與對位優勢，李亦伸認為灰狼隊在這輪系列賽中「一點機會都沒有」。即便愛德華茲能夠在系列賽前兩戰提前復出，也無法撼動馬刺隊無懈可擊的團隊防守體系。預計馬刺隊將以4：1的大比分輕鬆淘汰灰狼隊，昂首挺進西區決賽。