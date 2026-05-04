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旅日強投徐若熙今（4）日相隔17天回歸一軍，開局狂飆157公里火球仍被狙擊，前2局被狂打9安打、慘失6分，包含洋砲奈文（Tyler Nevin）雙響炮伺候，退場時被畫面拍到用毛巾摀住臉、一度哭到眼紅，但最終仍回到投手丘續投第3局。徐若熙歷經上戰被歐力士1.2局打7分後，按照球團規劃下二軍調整，經過17天重整後、並未在二軍登板情況下就重回一軍先發，教練團也給足其信心。徐若熙久違登板，首球就飆速155公里火球，首局極速高達157公里，快速取得2出局後，卻被渡部聖弥敲安，隨後奈文敲出左外野兩分砲，林安可也敲安，西武獅單局連續敲6支安打，狂失4分。第二局徐若熙再度遭遇危機，卡納里奧（Alexander Canario）三壘方向內野安打上壘後，渡部聖弥再度敲安，雖然捕手成功阻殺三壘跑者，拿到第2個出局數，但奈文再度爆發，扛出本場第2發全壘打，徐若熙隨後讓林安可打出游擊滾地球，西武獅該局攻勢才結束。徐若熙前兩局花費超過50球，被打出9安打、2K狂失6分，退場換局間被轉播單位拍到用毛巾摀住臉、一度哭到眼紅，隨後仍整理好情緒，續投第三局，雖然受到情緒波動，單局被敲3安打再失1分，仍化解該局西武獅攻勢。