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預測尼克4：2淘汰76人 球評：唐斯與布朗森雙星優勢難以撼動

▲球評認為，尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）目前已成長為聯盟前五大的長人，籃板更好、對抗性更強，不再是過去被戲稱的「軟糖」。（圖／美聯社／達志影像）

預測騎士多點開花 4：2掀翻活塞

▲騎士隊在首輪搶七大戰中展現了多點開花的團隊戰力，除了米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的明星後場組合，更有禁區守護神艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）坐鎮。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽東區首輪的激戰剛落下帷幕，費城76人隊與底特律活塞隊皆在首輪克服了1：3落後的絕境完成大逆轉，攜手晉級次輪。然而，面對即將點燃戰火的東區準決賽，知名球評李亦伸在最新分析中鐵口直斷，預測東區第三種子紐約尼克隊將以4：2淘汰76人隊，而第四種子克里夫蘭騎士隊也將以4：2掀翻第一種子活塞隊，看好尼克與騎士挺進東區決賽。費城76人隊在首輪上演了「老七傳奇」，在1比3落後下連勝三場淘汰了第二種子波士頓塞爾提克隊。李亦伸分析指出，76人隊在例行賽因為恩比德（Joel Embiid）因傷只打38場、喬治（Paul George）因禁藥限制僅出賽37場，戰力支離破碎；如今全員歸隊，確實展現出極高的天賦。然而，76人隊在次輪碰上兵多將廣的尼克隊，恐怕就沒那麼樂觀了。球評點出尼克隊能勝出的兩大核心關鍵：球評認為，尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）目前已成長為聯盟前五大的長人，籃板更好、對抗性更強，不再是過去被戲稱的「軟糖」。有唐斯坐鎮禁區，恩比德在對位上不見得能佔到便宜。尼克隊明星控衛布朗森（Jalen Brunson）在季後賽是全聯盟前三到前五強悍的得分殺器。加上尼克隊外圍擁有阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）等防守與身材兼具的頂級側翼，李亦伸認為尼克隊有足夠的本錢限制76人隊。因此，他預測尼克隊將以4比2過關，前進東區決賽。另一方面，東區龍頭底特律活塞隊在首輪雖然靠著康寧漢（Cade Cunningham）在最後三場打出喬丹級別、場均36分的瘋狂表現，加上哈里斯（Tobias Harris）場均25分的火力，成功以4：3逆轉擊敗魔術隊，拒絕被上演「老八傳奇」。但李亦伸指出，活塞隊晉級次輪後的局勢將不容樂觀。面對第四種子克里夫蘭騎士隊，活塞隊除了康寧漢與哈里斯之外，第三到第五得分點都相對脆弱。反觀騎士隊在首輪搶七大戰中展現了多點開花的團隊戰力，除了米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的明星後場組合，更有禁區守護神艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）坐鎮。球評認為，活塞隊僅靠著兩大核心與防守韌性，難以抵擋陣容更完整、同樣剛經歷搶七考驗的騎士隊。因此，李亦伸預測騎士隊將以4：2爆冷淘汰第一種子的活塞隊。