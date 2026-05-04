我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣右投徐若熙今（4）日在客場對陣埼玉西武獅隊的比賽中迎來一軍復出先發。然而，徐若熙此役再度遭到對手猛烈砲火伺候，目前已挨了西武隊洋砲內文（Tyler Nevin）單場雙響砲、丟掉7分。連同上一場對戰歐力士猛牛隊1又2/3局失7分的比賽在內，表現陷入嚴重掙扎，他也被拍到在休息區流下男兒淚，引起台灣球迷不捨安慰。徐若熙在4月17日對陣歐力士隊僅投1又2/3局局慘失7分後被降下二軍調整。在教練團評估調整到位後，今日滿血回歸一軍登板，不料開局再度遭遇亂流。首局徐若熙在連續抓下2出局後，被西武隊渡部聖弥敲出安打，隨後面對洋砲內文，一記偏高的滑球被直接掃出左外野兩分砲；隨後又被林安可、平澤大河、小島大河與石井一成連續敲出安打，單局痛失4分。進入第2局，徐若熙在2出局後再度與內文交手，儘管投出赴日以來最快的157公里火球，但隨後變化球再度被對手精準鎖定，挨了單場第2發左外野兩分砲。徐若熙在投完2局失6分退場後走回休息區，將臉深深埋在毛巾中，眼眶泛著淚水，顯得十分自責。在得知徐若熙再度遭到震撼教育後，台灣球迷紛紛湧入社群媒體為他加油打氣。許多網友留言表示：「這是成長必經之路，熙熙加油！」、「別怕，我們都在台灣陪著你！」也有球迷理智分析認為，到二軍重整旗鼓並非壞事。不過，部分台灣球迷也針對臨場配球提出疑問：「第一局明明都兩人出局了，為什麼還要跟剛打出全壘打的打者硬拼？」、「技術上選擇保送去抓林安可不是比較安全嗎？不過這也是事後諸葛了。」大家也期盼徐若熙能盡快找出變化球失準的問題，重新調整步伐。相較於台灣球迷的溫馨鼓勵，日本當地的軟銀球迷與網友則展現出更為嚴厲的檢視態度。由於徐若熙是以3年15億日圓（約合新台幣3億元）的巨額合約風光加盟軟銀，連續兩場被對手打爆的表現，讓日本網友在雅虎新聞留言板上表達了強烈不滿。有日本網友直言：「前回1又2/3局局失7分，今天2局已失6分，近年很少看到軟銀先發投手一開局就掉這麼多分的，應該讓他在二軍好好調整。」更有偏激的網友質疑他的「台灣至寶」身價，直指：「這種內容對買票進場的球迷太失禮了，完全看不出有挑戰大聯盟的實力」、「倉野的評價也過高了」、「如果不甘心就要想辦法反擊」。不過，也有理性日職球迷為他緩頰，指出徐若熙今日的直球很有威力、甚至催出157公里，主要問題出在變化球的控制力不佳，導致直球被對手鎖定。只要能在二軍重拾變化球的壓制力，並調整好心理素質，相信這位年輕的台灣強投一定能重新在一軍證明自己的身手。