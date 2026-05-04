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日本職棒福岡軟銀鷹隊25歲台灣右投徐若熙今（4）日重返一軍先發對決埼玉西武獅隊。然而，徐若熙在經歷17天的二軍調整後，此役依然未能找回壓制力，僅主投4局就被西武獅隊打線狂敲14支安打、包括挨了洋砲奈文（Tyler Nevin）單場雙響砲，總計失掉7分（皆為自責分）慘遭核爆退場。徐若熙在吞下近期的2連敗後，個人防禦率也從先前的極佳水準大幅飆升至7.23。本場比賽開局，徐若熙一度催出赴日後最快的156公里火球，並在首局順利抓下2出局。不料在被渡部聖彌敲出中外野安打後，場上風雲變色，西武隊洋砲奈文鎖定偏高變化球，擊出左外野2分打點全壘打。隨後徐若熙又連續被林安可、平澤大河、小島大河與石井一成敲出安打，首局便失掉4分。第2局徐若熙依舊未能穩住陣腳，在2出局一壘有人時，再度對決奈文，結果又被敲出左外野方向的2分打點全壘打，連兩打席挨轟。第3局徐若熙雖然持續飆出三振，但單局仍被敲出3支安打再失1分。雖然他在第4局頂住1出局滿壘的危機、力保不失分，並在完成4局投球後退場，但總計4局的投球中已燃燒了92球。本場比賽徐若熙僅主投4局，在面對的26名打者中，被狂敲14支安打、包含2發全壘打。儘管他單場送出5次三振、僅投出1次四壞球保送，展現了一定的控球與三振能力，但偏高的球路頻頻遭到對手精準鎖定，單場失掉7分皆為自責分，防禦率暴漲至7.23。這也是徐若熙繼4月17日對陣歐力士猛牛隊1.2局失7分後，連續2場先發都失掉7分。西武獅隊今日火力全開，對徐若熙毫不留情。洋砲奈文此役目前的3次打擊都敲出安打，包含單場雙響砲、貢獻4分打點，無疑是重創徐若熙的最大功臣。渡部聖彌、小島大河與石井一成也各有單場2安打的演出。徐若熙在季初前2場先發曾繳出防禦率0.69的頂級表現，並摘下赴日首勝，但近期連兩戰遭到震撼教育，顯示其變化球的控制力與挨轟後的心理調整仍需加強。教練團預期將會再次調整徐若熙的登板節奏，協助這位台灣豪腕重拾昔日身手。