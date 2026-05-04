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效力日職福岡軟銀鷹的台灣好手徐若熙，今（4）日睽違17天再度回歸一軍先發，卻遭到西武獅震撼教育，主投4局被狂敲14支安打慘失7分，尤其首局包含洋砲奈文（Tyler Nevin）兩分砲在內、被狂敲6安打失4分，連續3戰都在首局就挨轟，過程中不少軟弱安打，讓球迷感嘆徐若熙運氣不好，但《DAZN》球評羅國禎就點出關鍵，認為徐若熙球路揮空率較低，對手就會有更高機率形成安打。徐若熙首局上場第一球就飆速155公里，面對第二位打者還飆出本場最速157公里直球，僅用5球就取得2個出局數，但隨後卻被連續狂敲6支安打失掉4分，除了奈文兩分砲、林安可扎實安打之外，接下來三棒平沢大河、小島大河與石井一成3支安打，都不算是強勁擊球，徐若熙投得無奈、不少球迷也認為他運氣欠佳。但曾以素人身分打進中華職棒、寫下熱血故事的知名球評羅國禎，就在轉播時分析徐若熙挨打關鍵除了運氣確實不好之外，球路揮空率較低也是主因，等於給對手更多機會創造滾地安打，徐若熙最終首局花費超過30球、被西武獅打了一輪失掉4分，第二局再被奈文打出本場第2轟、再失2分，場邊一度情緒潰堤哭泣，最終仍上場續投，用91球投完4局、被打出14支安打、1保送、5次三振，失掉7分退場。