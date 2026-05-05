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比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）

馬刺主場（Frost Bank Center） 開賽時間： 5月5日上午09：30

聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama）

明尼蘇達灰狼：戈貝爾（Rudy Gobert）

愛德華茲傷勢衝擊： 賽前最大的懸疑點，若愛德華茲最終無法上場，灰狼將面臨極大的得分乾旱期。 「法式長人」內線對決： 文班亞馬與戈貝爾的直接對位，誰能先陷入犯規麻煩？誰又能提供更多進攻籃板與護框數據？ 馬刺的進攻節奏： 馬刺是否會試圖透過快節奏拖垮灰狼的疲憊防線？ 灰狼的板凳深度： 當家球星缺陣時，誰能挺身而出擔負進攻重責？蘭德爾與里德的進攻效率至關重要。

聖安東尼奧馬刺 ：Carter Bryant（腳傷，出賽成疑）。

：Carter Bryant（腳傷，出賽成疑）。 明尼蘇達灰狼： Anthony Edwards（膝蓋傷勢，出賽成疑）、Ayo Dosunmu（小腿傷勢，出賽成疑）、Donte DiVincenzo（賽季報銷）。

時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 費城76人 vs. 紐約尼克 (G1) 09:30 AM 明尼蘇達灰狼 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G1)

NBA 2025-26 季後賽西區準決賽正式點燃戰火！台灣時間5月5日，系列賽首戰將在聖安東尼奧Frost銀行中心舉行。這場備受矚目的對決，一方是例行賽展現極高戰術執行力、以逸待勞的西區第2種子馬刺隊；另一方則是剛在首輪以「下剋上」驚險淘汰衛冕軍金塊、氣勢正旺的第6種子灰狼隊。對於灰狼而言，在愛德華茲（Anthony Edwards）出賽成疑的情況下，如何在這座客場挑戰防守大鎖，將是本系列賽最艱鉅的起手式。✳️馬刺隊在經過充裕的休息與調整後，球員狀態來到賽季頂峰。馬刺的戰術體系強調空間感與快速轉移球，這讓他們在面對任何強敵時都能保持極高的進攻效率。首戰回到主場，馬刺的目標非常明確：利用主場優勢壓制灰狼的氣勢，特別是針對灰狼疲憊的體能狀況，馬刺預計將採取高強度的對抗，試圖在系列賽初期就取得絕對領先。灰狼在首輪與金塊的血戰中消耗極大，如今又面臨當家球星愛德華茲可能缺陣的巨大打擊。這支隊伍現在展現出的不僅是天賦，更多的是一種不服輸的意志力。面對馬刺嚴密的防守，灰狼若想在客場偷下一勝，勢必得依賴禁區的屏障以及團隊防守的凝聚力，試圖將比賽拖入自己熟悉的防守節奏中。✳️馬刺本季展現了教科書般的團隊籃球，沒有過度的英雄主義，全隊皆兵的風格讓對手難以防範。他們在攻守兩端的輪轉速度極快，尤其是防守端展現出的壓迫性，極有可能讓缺乏主力球員的灰狼陷入進攻停滯。灰狼剛完成一場偉大的系列賽，但也付出了慘重代價。球隊現在處於極度消耗的狀態，面對接下來更強的防守與更完整的陣容，灰狼的輪替深度將受到嚴峻考驗。如何在缺少核心得分點的情況下維持得分效率，是總教練目前最大的難題。✳️身為球隊的核心支柱，文班亞馬不僅在禁區擁有恐怖的統治力，其外線拉開空間的能力更是馬刺進攻體系的靈魂。在本場比賽中，他將是防守與進攻端的樞紐，面對戈貝爾，這場「法式內線對決」將直接決定禁區誰能主宰戰局。在愛德華茲受傷、進攻火力不明的情況下，戈貝爾在防守端的表現將成為灰狼能否保住勝利的生命線。他不僅要在禁區封鎖馬刺的切入，更要在籃板球的爭搶上展現統治級的表現，帶領球隊守住防線，爭取在客場搶下勝利。✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：