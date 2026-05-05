NBA 2025-26 季後賽西區準決賽正式點燃戰火！台灣時間5月5日，系列賽首戰將在聖安東尼奧Frost銀行中心舉行。這場備受矚目的對決，一方是例行賽展現極高戰術執行力、以逸待勞的西區第2種子馬刺隊；另一方則是剛在首輪以「下剋上」驚險淘汰衛冕軍金塊、氣勢正旺的第6種子灰狼隊。對於灰狼而言，在愛德華茲（Anthony Edwards）出賽成疑的情況下，如何在這座客場挑戰防守大鎖，將是本系列賽最艱鉅的起手式。
✳️ 聖安東尼奧馬刺（西區第 2） vs. 明尼蘇達灰狼（西區第 6）
馬刺隊在經過充裕的休息與調整後，球員狀態來到賽季頂峰。馬刺的戰術體系強調空間感與快速轉移球，這讓他們在面對任何強敵時都能保持極高的進攻效率。首戰回到主場，馬刺的目標非常明確：利用主場優勢壓制灰狼的氣勢，特別是針對灰狼疲憊的體能狀況，馬刺預計將採取高強度的對抗，試圖在系列賽初期就取得絕對領先。
明尼蘇達灰狼：殘陣再戰 尋求奇蹟延續驚奇
灰狼在首輪與金塊的血戰中消耗極大，如今又面臨當家球星愛德華茲可能缺陣的巨大打擊。這支隊伍現在展現出的不僅是天賦，更多的是一種不服輸的意志力。面對馬刺嚴密的防守，灰狼若想在客場偷下一勝，勢必得依賴禁區的屏障以及團隊防守的凝聚力，試圖將比賽拖入自己熟悉的防守節奏中。
✳️ 近況分析
聖安東尼奧馬刺：陣容完整與體能優勢
馬刺本季展現了教科書般的團隊籃球，沒有過度的英雄主義，全隊皆兵的風格讓對手難以防範。他們在攻守兩端的輪轉速度極快，尤其是防守端展現出的壓迫性，極有可能讓缺乏主力球員的灰狼陷入進攻停滯。
明尼蘇達灰狼：心理素質的極限考驗
灰狼剛完成一場偉大的系列賽，但也付出了慘重代價。球隊現在處於極度消耗的狀態，面對接下來更強的防守與更完整的陣容，灰狼的輪替深度將受到嚴峻考驗。如何在缺少核心得分點的情況下維持得分效率，是總教練目前最大的難題。
✳️ 焦點球星
✳️ 觀戰重點
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
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- 比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）
- 開賽時間： 5月5日上午09：30
馬刺隊在經過充裕的休息與調整後，球員狀態來到賽季頂峰。馬刺的戰術體系強調空間感與快速轉移球，這讓他們在面對任何強敵時都能保持極高的進攻效率。首戰回到主場，馬刺的目標非常明確：利用主場優勢壓制灰狼的氣勢，特別是針對灰狼疲憊的體能狀況，馬刺預計將採取高強度的對抗，試圖在系列賽初期就取得絕對領先。
明尼蘇達灰狼：殘陣再戰 尋求奇蹟延續驚奇
灰狼在首輪與金塊的血戰中消耗極大，如今又面臨當家球星愛德華茲可能缺陣的巨大打擊。這支隊伍現在展現出的不僅是天賦，更多的是一種不服輸的意志力。面對馬刺嚴密的防守，灰狼若想在客場偷下一勝，勢必得依賴禁區的屏障以及團隊防守的凝聚力，試圖將比賽拖入自己熟悉的防守節奏中。
✳️ 近況分析
聖安東尼奧馬刺：陣容完整與體能優勢
馬刺本季展現了教科書般的團隊籃球，沒有過度的英雄主義，全隊皆兵的風格讓對手難以防範。他們在攻守兩端的輪轉速度極快，尤其是防守端展現出的壓迫性，極有可能讓缺乏主力球員的灰狼陷入進攻停滯。
明尼蘇達灰狼：心理素質的極限考驗
灰狼剛完成一場偉大的系列賽，但也付出了慘重代價。球隊現在處於極度消耗的狀態，面對接下來更強的防守與更完整的陣容，灰狼的輪替深度將受到嚴峻考驗。如何在缺少核心得分點的情況下維持得分效率，是總教練目前最大的難題。
✳️ 焦點球星
- 聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama）
- 明尼蘇達灰狼：戈貝爾（Rudy Gobert）
✳️ 觀戰重點
- 愛德華茲傷勢衝擊： 賽前最大的懸疑點，若愛德華茲最終無法上場，灰狼將面臨極大的得分乾旱期。
- 「法式長人」內線對決： 文班亞馬與戈貝爾的直接對位，誰能先陷入犯規麻煩？誰又能提供更多進攻籃板與護框數據？
- 馬刺的進攻節奏： 馬刺是否會試圖透過快節奏拖垮灰狼的疲憊防線？
- 灰狼的板凳深度： 當家球星缺陣時，誰能挺身而出擔負進攻重責？蘭德爾與里德的進攻效率至關重要。
- 聖安東尼奧馬刺：Carter Bryant（腳傷，出賽成疑）。
- 明尼蘇達灰狼： Anthony Edwards（膝蓋傷勢，出賽成疑）、Ayo Dosunmu（小腿傷勢，出賽成疑）、Donte DiVincenzo（賽季報銷）。
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|08:00 AM
|費城76人 vs. 紐約尼克 (G1)
|09:30 AM
|明尼蘇達灰狼 vs. 聖安東尼奧馬刺 (G1)
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass。
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