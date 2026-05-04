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115年全國大專校院運動會田徑賽事持續在中央大學田徑場舉行，「跨欄甜心」張博雅代表國立體大參加女子100公尺跨欄賽事，最終跑出13秒12成績拿下金牌，也順利完成在這個項目的四連霸，但她賽後坦言成績不如預期，期許自己接下來繼續挑戰佳績。「今天運氣比較好是我們在跑欄架的時候，風沒有那麼亂，也沒感受到逆風，天氣沒那麼炎熱。」張博雅強調，賽前跟教練王國慧討論，希望能跑出13秒0幾甚至突破個人最佳、跑進13秒內，她說：「本來還想著拚拚看，比較可惜的是沒有達到自己想要的結果。」儘管未能如願，張博雅不灰心，她今年開賽從室內賽出發，更在三月舉行的亞洲室內錦標賽60公尺跨欄賽事以8秒07打破全國紀錄，隨即參加全國大專田徑錦標賽，也在100公尺跨欄跑出13秒23，她說：「因為今年開賽是以室內賽為主，所以會比較擔心後面的欄架會不會銜接不上來，但第一場覺得狀況還不錯。」張博雅今年賽事滿滿，下周又要前往日本大阪參賽，她強調，日本欄架選手的水準較國內為高，她會多觀察日本選手備賽的方式，她期許自己能跟上日本選手的速度，進而能突破自己的最佳成績。張博雅在100公尺跨欄順利延續霸業，接下來還要挑戰200公尺五連霸，她強調，透過200公尺的訓練，對體能的訓練是有幫助的，雖然今年一直比賽沒有時間去累積體能，但能在疲憊的狀態下還能跑出好成績，對自己非常有幫助，也是一個好的開始。期許並相信自己接下來能再有突破，張博雅看到國內其他女子選手也有提升，她希望大家能一起進步，她說：「希望可以讓亞洲甚至世界看見，台灣其實就是小小的國家，但我們的女子欄架選手是頂尖的。」