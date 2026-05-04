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日本職棒福岡軟銀鷹隊台灣強投徐若熙，在今（4）日對陣埼玉西武獅隊的一軍復出戰中再度遭遇大崩盤，主投4局就被狂掃14支安打、包括挨了兩發全壘打痛失7分。軟銀隊終場也以2：10慘敗。軟銀隊總教練小久保裕紀在賽後嚴肅受訪，直言徐若熙可能已經「失去了信心」，並明確表示將再次把他降下二軍進行無期限的重新調整。徐若熙在4月17日對戰歐力士猛牛隊僅投1又2/3局慘失7分後降下二軍，在經歷17天的調整後，今日滿懷希望重返一軍登板。不料此役首局、第2局就被西武隊洋砲內賓（Tyler Nevin）連續敲出兩發2分打點全壘打。總計主投4局狂挨14支安打、狂失7分退場，表現依舊不理想。賽後，軟銀隊總教練小久保裕紀談到徐若熙目前的處境時，神情凝重地表示：「他現在可能已經失去了信心。我們會給他時間，讓他先回二軍去重新調整與振作。」這番話也證實了球團將暫時移出徐若熙的一軍先發輪值，進行無期限的二軍再調整。小久保監督進一步指出徐若熙在場上所面臨的技術與心理瓶頸：「一旦被對手連續敲出安打，他就會有無法及時止血、導致局勢一發不可收拾的狀況。我們希望他能和投手教練一起深入探討原因、找出解決辦法。期盼他能全面進化之後，再重新回到一軍賽場。」徐若熙在季初前2場先發曾繳出防禦率僅0.69的頂級身手，並風光摘下赴日首勝。但近期連兩戰大失血、共計3又2/3局狂丟13分的低迷內容，確實對這位25歲的台灣投手帶來了極大的心理打擊。今日他在第4局完成投球任務退場後，也被捕捉到將臉深深埋進毛巾中自責落淚的畫面。