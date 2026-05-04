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效力福岡軟銀鷹的徐若熙，稍早相隔17天重返一軍先發，首球速球狂飆155公里、僅用5球拿到2個出局數，展現強大壓制力，似乎證明上一戰1.2局慘敗只是一時意外，但接下來發生的事，卻不是日本王道漫畫式的浴火重生，而是再一次被重重地擊沉，台灣最強投手徐若熙淚灑球場背後，象徵著台灣棒球與日職仍存在巨大差距的事實。但回到現實，這只是徐若熙日職生涯第4場先發、3年15億日幣鉅約的第一年，要說「徐若熙不行了」言之甚早，但至少，請記得這次的痛。徐若熙本戰開局走得順風順水，就連被第三棒渡部聖弥敲出的安打，都是滾出內野的短程安打，但隨後一顆152公里高位速球，被西武獅高薪簽下的頂級洋砲奈文（Tyler Nevin）一棒扛出牆外，這顆球若放到中職會被狙擊出牆嗎？這個問題沒有答案，但顯然對於193公分、去年日職扛出22轟的奈文而言，這無疑是一顆失投球。徐若熙前2局就被狂敲9支安打，其中有5支安打都是落點巧妙、或是滾出內野的滾地安打，還連續出現導致徐若熙心態崩潰，運氣不佳固然是事實，但正如球評羅國禎本場三度強調的重點－也就是球路「揮空率」偏低的問題。徐若熙在2出局情況下，不斷讓每一位上場的打者，成功將球打進場內，除了指望隊友守備、更等同把結果交給運氣，若能在那些時刻的某一個打席，製造1次三振就好，今天的結果可能大不相同。相信有跟比賽的人，都看得出來徐若熙今天投球狀況明顯比上戰更好，除球速之外，指叉變速球控制力也回神，還在首局就搬出第3武器曲球搶好球，但正是因為狀態不差，卻依舊被打擊落在洋聯B段班的西武獅打爆，才讓結果顯得更難讓人接受。眼見徐若熙淚灑球場，與其檢討其表現，反而是有一種「推出王牌仍贏不了嗎？」的無奈感。本質上來說，從經典賽大谷翔平的滿貫砲、到徐若熙的挫折，台灣棒球與日本棒球本身就存在巨大鴻溝，才是不爭事實，只希望徐若熙記得這次的痛，等待下一次更成熟的他回歸。