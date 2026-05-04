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「台灣蝶王」王冠閎，這次115年中央全大運，以台灣師大碩士班一年級身分參賽，他在公開男生組100公尺蝶式與200公尺蝶式都順勢完成六連霸。作為研究生的第一年，又適逢亞運年，王冠閎期許場內外都拿出最佳表現，也藉由研究的課題，「九宮格思考法在菁英游泳運動員訓練之應用」來幫助自己，一步一步鎖定目標。「真的很謝謝台師大的老師跟同學，這一年研究所觀念和時間管理，對我的訓練產生滿大影響，因為要上課，又要訓練，還有作業要做，這部分考驗我在訓練跟教練間的協調，還有跟學校老師的協調，以及人際關係的部分。」王冠閎目前就讀台師大運動休閒與餐旅管理研究所，他覺得碩士班和學士班截然不同，「完全算新的環境，認識新的人，這些都幫助我邏輯思考變得更清楚更清晰。」24歲王冠閎指出班上許多新同學，不全然都是體育相關或運動員，很多來自不同領域，「但他們的學科跟處理事情的態度跟心態，我覺得是值得我去學習，他們都非常認真，對我的影響也反映在我的訓練上。」他表示像目前研究的九宮格思考，應用在運動員身上，間接挹注平時訓練，「我設定目標就是亞運奪牌，然後分八個面向，去討論說怎麼樣可以讓成績更進步，讓團隊教練、物理治療師、營養師，更細項的條列式分析，點出我缺少什麼，在比賽上幫助非常大。」王冠閎這天4日在公開男生組200公尺蝶式決賽游出1分56秒09為個人賽季最佳，教練黃智勇指出，「這場設定就是盼望一場比一場進步，雖然原本想說可不可以游到1分55，最後差一點，那他這場配速也比預期來得好，整體表現其實不錯，」黃智勇覺得接下來四、五個月，為名古屋亞運的關鍵調整期，「我們目標就是一次比一次好，當然他上屆亞運奪牌，大家對他期待很高，那冠閎從高中就是很優秀的明星選手，兩屆、奧運、亞運跟世大運，這是壓力也是助力，那到頭來還是跟自己挑戰，一步一步向前邁進。」頒獎典禮時，王冠閎特別邀請團隊上前共享榮耀，「我們整個團隊不只教練，還有營養師、訓練師跟物理治療師等等，我們團隊配合很順利，他們也一直支持我，不管訓練、比賽還是比賽結束後，所以我希望跟他們一塊，有一些正面的回饋，相信對團隊是很正向的幫助。」