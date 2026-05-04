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▲旅日強投徐若熙今（4）日相隔17天回歸一軍，開局狂飆157公里火球仍被狙擊，前2局被狂打9安打、慘失6分，場邊休息時被轉播單位拍到哭到眼紅。（圖／擷取自轉播）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

效力於日本職棒福岡軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙，今（4）日在客場對陣西武獅隊的比賽中僅投4局便狂挨14支安打、失7分退場。針對徐若熙連兩場先發遭遇核爆級的大亂調，知名棒球球評謝岱穎對其技術面、心理面及環境適應等面向進行了深度解析。謝岱穎直言，徐若熙目前顯然陷入了瓶頸，不僅拿手的4大球種狀態都不穩定，在心理抗壓與異鄉環境適應上，也都需要更多的時間來調整。謝岱穎指出，若單看今日的投球內容，徐若熙的直球確實已恢復水準、球速也是夠的，但在進壘位置上相當不穩定。如果直球沒有投到極端的高角度，而是稍偏向紅中位置，就會頻繁遭到日職打者痛擊。此外，今日也有幾顆削邊角的有效直球未獲裁判青睞，對徐若熙也是不利的因素。然而，比起直球，徐若熙的變化球問題更為嚴重。謝岱穎點出他拿手的球種今日幾乎全數失準。曲球與滑球「今日投得非常差」。位置好的投進去就挨打，位置差的則偏得太遠，無法引誘打者出棒。最自豪的變速球，雖然他在第3局曾投出極為刁鑽、犀利的表現，成功三振滝澤夏央與西川愛也；但這顆拿手武器的穩定度同樣不足，例如第2局被西武隊洋砲奈文（Tyler Nevin）敲出的單場第2轟，就是一顆投到正中極甜位置的變速球，直接遭到重擊。謝岱穎總結，徐若熙這兩場的投球內容跟過去落差太大，不但無法與他季初在日職前兩場的壓制力相比，甚至與他在台灣職棒時的巔峰內容也完全不一樣。「以這兩場的投球水準，即使搬回中華職棒也一樣會挨打。這跟日職打者強度無關，是他自己調整得太差，投球狀況確實不好。」徐若熙在經歷二軍17天的調整後復出，表現卻依然沒有起色，謝岱穎認為「心理疲乏」是重要關鍵。徐若熙從代表台灣出戰經典賽（WBC），到頂著極高的關注度與壓力挑戰日本職棒，隨後經歷了春訓、熱身賽，再到開季連投兩場好球。這一連串高張力的賽事，讓他長期處於抵抗巨大心理壓力的緊繃狀態。謝岱穎分析：「這就像是一條彈性被繃到最高的繩子，到了極致之後，心理層面在長期壓迫下難免會出現疲乏，進而陷入目前的瓶頸期。」除了技術與心理上的考驗，徐若熙在異鄉的「環境適應」也面臨不小的挑戰。謝岱穎透露，根據了解，徐若熙來到日本生活後，對當地的飲食與生活作息還不是很習慣。由於日本職棒與過去在台灣訓練、比賽的節奏完全不同，這對初來乍到的徐若熙而言，在調整與維持體能上都需要更多時間。徐若熙當初是以3年15億日圓的合約風光加盟軟銀鷹隊，謝岱穎強調，既然簽下了複數年合約，短期間不可能直接換環境，需要在心情上或者說在環境的適應上再多做一些的調整跟改變，這可能也許需要一點時間。在總教練小久保裕紀明言徐若熙將降下二軍無期限再調整後，球這位25歲的年輕強投可能需要更多時間與空間，找出投球問題、度過環境適應關卡，重新找回「台灣至寶」應有的實力與自信。