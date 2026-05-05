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洛杉磯湖人將在的西區次輪迎戰奧克拉荷馬雷霆，但他們在這輪系列賽被視為絕對的劣勢方，博弈平台甚至開出雷霆高達「-2000」的讓分盤口。例行賽交手紀錄讓湖人球迷捏把冷汗，湖人本季面對雷霆苦吞0勝4敗，唯一一場輸分在10分以內的比賽，還是2月時雷霆缺少主將「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）的情況下以110：119落敗。其他三場敗仗分別狂輸29分、43分與36分。湖人本季有8場比賽得分不到100分，其中就有3場是拜雷霆所賜。雷霆擁有NBA最具身體對抗性與侵略性的防守，但他們的防守尺度卻讓不少教練頗有微詞。這項輾壓湖人的致命數據在於失誤：湖人本季面對雷霆時，場均發生高達17.5次失誤。儘管防守極具身體對抗性，雷霆卻很少被吹判犯規。在季後賽首輪，鳳凰城太陽面對雷霆場均僅獲得19.4次罰球，為全季後賽最低。而在例行賽中，雷霆讓對手站上罰球線的次數排在聯盟第七少(場均21.9次)。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）顯然深知這一點，並決定在系列賽開打前透過媒體向裁判施壓。周一訓練結束後，瑞迪克大力稱讚雷霆的防守壓力與強度，但他最後的一段話卻暗藏玄機。瑞迪克表示：「他們防守的現實是，無論我們覺得休士頓火箭給了我們多大的壓迫感，那充其量只是雷霆的底線。你談論的是一支在抄截、阻攻、迫使對手失誤等所有破壞性數據都名列前5的球隊。」接著他刻意強調：「而且他們不犯規。他們不知何故能在不犯規的情況下做到這一切，我認為這是NBA歷史上最不可思議的事情之一。」這番「NBA歷史上最不可思議」的言論，顯然是瑞迪克效法名教練傑克森的心理戰手法，試圖用誇張的言論引起裁判的注意。他想傳達的訊息很明確：雷霆的防守充滿身體對抗，不可能沒有更多犯規。