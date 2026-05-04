我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若熙今（4）日回歸一軍先發對決西武獅，前2局就被狂打9安打、狂失6分，其中西武獅四棒洋砲奈文（Tyler Nevin）連2打席開轟、總計3打數3安打，成為徐若熙最深的痛。奈文「實際打擊能力」到底有多強？論成績，他4年大聯盟生涯充其量僅是「4A打者」，但去年轉戰日職就打出頂級身手，21轟、63分打點都位居全洋聯第3，是日職當代最強洋砲之一。出生於1997年5月29日、現年28歲的奈文，是前天使總教練菲爾奈文（Phil Navin）的兒子，2015年MLB選秀會首輪第38順位被洛磯選進，經過6年努力才登上大聯盟，累積4年大聯盟年資，合計出賽192場有12轟、49分打點，打擊率2成04表現，主守角落內野、打擊成績卻連續3年達不到聯盟平均，27歲就在大聯盟失去舞台。2025年日職開打前，打擊貧弱的西武獅簽下奈文，相比日職過往簽下更大咖的洋砲，奈文的資歷並不出色，西武獅球團相中的反而是他小聯盟9年，平均OPS超過.800的成績。但來到投高打低態勢明顯的日職，奈文卻意外適應良好，開季曾擔任輪替外野手、後續固定卡下先發一壘手，單季出賽137場、打出21轟、63分打點與打擊率2成77優質成績單，前2項數據都排在洋聯第3，在日職官網介紹上，稱奈文奈文開季至今表現同樣傑出，擁有193公分、103公斤高大體型的他，展現出成熟打擊技巧，儘管晚開季，但連同本場4打數4安打、3長打助威下，目前出賽4場打擊率高達6成25、3轟與7分打點，OPS高達1.938，本季有望再繳出更恐怖的成績。出生日期：1997年5月29日（28歲）身高體重：193公分、103公斤投打習慣：右投右打守備位置：內野手出生地點：美國加州波威市最高學歷：美國加州波威高中職棒選秀：2015年MLB職棒首輪第38順位效力球隊：MLB金鶯隊（2021-2022）、MLB老虎隊（2023）、MLB運動家隊（2024）、日職NPB西武獅（2025-）日職生涯成績：141場出賽、打擊率2成84、24轟、70打點