曾經，NBA美國職籃（National Basketball Association）自由市場是體壇行事曆上最激動人心的時刻。當時各隊拼命擠出薪資上限空間，只為了爭奪特定的目標球員。如今這種趨勢正在回歸，今年夏天預計將有公牛、湖人與籃網等球隊握有超過4000萬美元的巨大薪資空間，活塞也有約3000萬美元的彈性。在《Heavy Sports》列入即將進入自由市場的頂尖後衛、前鋒與中鋒名單中，洛杉磯湖人隊就佔據了7個名額。
湖人後衛群領銜 里夫斯面臨2.41億美元續約抉擇
湖人陣中的後衛動向將是今年市場的最大焦點。里夫斯（Austin Reaves）具備與湖人簽下高達2.41億美元巨型合約的資格。湖人球團是否願意砸下重金？又是否有其他球隊能提出實質威脅來搶人？這將是今年夏天的一大看點。
此外，重回聚光燈下的肯納德（Luke Kennard）在湖人扮演了更擴大的角色，但他需要展現出面對雷霆等強隊時的抗壓性與進步。而史馬特（Marcus Smart）則在季末證明了自己作為第二控衛與領袖的價值，湖人球團也明確希望能將他留下。
前鋒市場震撼彈 詹皇再次試水溫
在前鋒部分，最大的震撼彈莫過於詹姆斯（LeBron James）再次重返自由市場。聯盟已經有八年沒有在夏天為詹姆斯的動向感到未知了，目前湖人、騎士與勇士被視為最有可能的潛在下家。另一位湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）雖然容易被市場忽略，但他的身價定位目前也較難以預測。
禁區長人動向 艾頓握球員選項
在中鋒方面，艾頓（Deandre Ayton）握有下一季800萬美元的球員選項。儘管他在湖人的表現有所進步，但要做出決定並不容易，他可能會選擇執行選項再打一年，但若選擇跳出合約投入自由市場也不無可能。同樣身為禁區戰力的海斯（Jaxson Hayes）雖然表態希望重返湖人，但若市場上出現更優渥且能提供更多上場時間的報價，他也勢必會選擇接受。
其他受矚目的自由市場大魚
除了湖人7將外，各隊也有不少好手即將試水溫。後衛方面包括傳聞可能會跳出4200萬美元合約、降薪留在騎士的哈登（James Harden）、握有4900萬美元球員選項的巫師球星楊恩（Trae Young），以及在季後賽表現出色而有望獲得大幅加薪的灰狼後衛多森姆（Ayo Dosunmu）。
前鋒部分有熱火的鮑威爾（Norman Powell）、火箭的伊森（Tari Eason）以及老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga）。中鋒市場同樣熱鬧，活塞的杜倫（Jalen Duren）、公牛與湖人皆有高度興趣的爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler），以及受限於雷霆薪資空間可能被放棄的哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein），都將是各隊爭奪的禁區戰力。
2026年NBA自由市場中，最受矚目的30大球員名單（涵蓋後衛、前鋒與中鋒各10位）
🏀頂尖後衛（Top 10 Guards）
📍Austin Reaves（湖人）：有資格與湖人簽下高達 2.41 億美元的續約合約。
📍James Harden（騎士）：傳聞可能跳出4200萬美元的合約，改簽一份較小的3年合約續留克里夫蘭。
📍Trae Young（巫師）：擁有4900萬美元的球員選項，這筆金額大到讓他難以拒絕執行。
📍Ayo Dosunmu（灰狼）：在明尼蘇達度過了一個強勢的季後賽，預期將迎來大幅加薪。
📍Bennedict Mathurin（快艇）：被交易至快艇後遇到投籃手感掙扎，可能會讓他的受限制自由球員市場變得更複雜。
📍Coby White（黃蜂）：季末從板凳出發表現優異，預期夏洛特會將他留下。
📍CJ McCollum（老鷹）：預期薪資會比去年的3000萬美元有所調降，但老鷹缺乏長期的控衛答案，續簽短約是合理選擇。
📍Collin Gillespie（太陽）：迎來爆發賽季（場均12.7分、40%三分命中率），預計將獲得可觀的加薪。
📍Luke Kennard（湖人）：在湖人重回聚光燈下並獲得更多上場機會。
📍Marcus Smart（湖人）：季末證明了自己作為第二控衛與球隊領袖的價值，湖人表達了續留他的意願。
🏀頂尖前鋒（Top 10 Forwards）
📍LeBron James（湖人）：睽違八年再次進入動向未明的自由市場，目前以湖人、騎士與勇士續約或加盟的呼聲最高。
📍Peyton Watson（金塊）：迎來爆發賽季並進入受限制自由市場，但季末因腿筋傷勢缺陣影響了身價。
📍Lu Dort（雷霆）：雷霆即將面臨薪資緊縮，球隊可能會選擇不執行他 1,900 萬美元的球隊選項。
📍Norman Powell（熱火）：剛入選明星賽，尋求從上季年薪 2,000 萬美元向上加薪，邁阿密希望能將他留下。
📍Tari Eason（火箭）：Kevin Durant 加盟火箭後壓縮了他的發展空間，可能影響他在受限制自由市場的報價。
📍Andrew Wiggins（熱火）：作為稱職的攻防一體（Two-way）球員，預計會尋求加入具有爭冠實力的球隊。
📍Jonathan Kuminga（老鷹）：握有 2400 萬美元的球隊選項，雖然傳出有長期合約的口頭協議，但老鷹繼續執行一年合約觀察磨合狀況也十分合理。
📍Tobias Harris（活塞）：能為爭冠球隊提供極佳的價值，預期能在市場上獲得一份優質合約。
📍Rui Hachimura（八村壘）（湖人）：身價定位較難預測，容易被市場低估。
📍John Collins（快艇）：可以選擇執行 2,600 萬美元的球員選項，但也可能尋求一份年薪較低但年限較長的合約。
🏀頂尖中鋒（Top 10 Centers）
📍Jalen Duren（活塞）：雖然首輪季後賽表現掙扎，但他才22歲且繳出19.5分、10.5籃板的明星級數據，預計會拿到高薪。
📍Walker Kessler（爵士）：今夏最受矚目的自由球員之一，公牛與湖人都有濃厚興趣，就看爵士是否願意用頂薪留人。
📍Isaiah Hartenstein（雷霆）：雷霆面臨薪資壓力，不執行他 2,800 萬美元的球隊選項能有效避稅，市場上預計會有其他球隊爭奪他。
📍Deandre Ayton（湖人）：握有 800 萬美元的球員選項，雖然在湖人有所進步，但他是否跳出合約仍是未知數。
📍Mitchell Robinson（尼克）：他的動向取決於尼克季後賽能走多遠， delicate 的腳踝傷病史將考驗尼克或其他隊伍的報價意願。
📍Kristaps Porzingis（勇士）：勇士不會白白放他走，但他的出勤率（Availability）將限制勇士願意開出的續約價碼。
📍Mark Williams（太陽）：雖然是名高效率的禁區藍領，但健康疑慮可能會讓他只能拿到短期合約的報價。
📍Nikola Vucevic（塞爾提克）：在塞爾提克度過了一段災難般的時光，3 月手指骨折復出後在季後賽遭到棄用。
📍Jaxson Hayes（湖人）：希望能續留湖人，但若有其他球隊開出更多上場時間與優渥報價，他會選擇離開。
📍Nick Richards（公牛）：由於公牛的長人選項不多，留住他並在未來當作交易籌碼會是合理的操盤選擇。
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湖人陣中的後衛動向將是今年市場的最大焦點。里夫斯（Austin Reaves）具備與湖人簽下高達2.41億美元巨型合約的資格。湖人球團是否願意砸下重金？又是否有其他球隊能提出實質威脅來搶人？這將是今年夏天的一大看點。
此外，重回聚光燈下的肯納德（Luke Kennard）在湖人扮演了更擴大的角色，但他需要展現出面對雷霆等強隊時的抗壓性與進步。而史馬特（Marcus Smart）則在季末證明了自己作為第二控衛與領袖的價值，湖人球團也明確希望能將他留下。
在前鋒部分，最大的震撼彈莫過於詹姆斯（LeBron James）再次重返自由市場。聯盟已經有八年沒有在夏天為詹姆斯的動向感到未知了，目前湖人、騎士與勇士被視為最有可能的潛在下家。另一位湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）雖然容易被市場忽略，但他的身價定位目前也較難以預測。
禁區長人動向 艾頓握球員選項
在中鋒方面，艾頓（Deandre Ayton）握有下一季800萬美元的球員選項。儘管他在湖人的表現有所進步，但要做出決定並不容易，他可能會選擇執行選項再打一年，但若選擇跳出合約投入自由市場也不無可能。同樣身為禁區戰力的海斯（Jaxson Hayes）雖然表態希望重返湖人，但若市場上出現更優渥且能提供更多上場時間的報價，他也勢必會選擇接受。
其他受矚目的自由市場大魚
除了湖人7將外，各隊也有不少好手即將試水溫。後衛方面包括傳聞可能會跳出4200萬美元合約、降薪留在騎士的哈登（James Harden）、握有4900萬美元球員選項的巫師球星楊恩（Trae Young），以及在季後賽表現出色而有望獲得大幅加薪的灰狼後衛多森姆（Ayo Dosunmu）。
前鋒部分有熱火的鮑威爾（Norman Powell）、火箭的伊森（Tari Eason）以及老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga）。中鋒市場同樣熱鬧，活塞的杜倫（Jalen Duren）、公牛與湖人皆有高度興趣的爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler），以及受限於雷霆薪資空間可能被放棄的哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein），都將是各隊爭奪的禁區戰力。
🏀頂尖後衛（Top 10 Guards）
📍Austin Reaves（湖人）：有資格與湖人簽下高達 2.41 億美元的續約合約。
📍James Harden（騎士）：傳聞可能跳出4200萬美元的合約，改簽一份較小的3年合約續留克里夫蘭。
📍Trae Young（巫師）：擁有4900萬美元的球員選項，這筆金額大到讓他難以拒絕執行。
📍Ayo Dosunmu（灰狼）：在明尼蘇達度過了一個強勢的季後賽，預期將迎來大幅加薪。
📍Bennedict Mathurin（快艇）：被交易至快艇後遇到投籃手感掙扎，可能會讓他的受限制自由球員市場變得更複雜。
📍Coby White（黃蜂）：季末從板凳出發表現優異，預期夏洛特會將他留下。
📍CJ McCollum（老鷹）：預期薪資會比去年的3000萬美元有所調降，但老鷹缺乏長期的控衛答案，續簽短約是合理選擇。
📍Collin Gillespie（太陽）：迎來爆發賽季（場均12.7分、40%三分命中率），預計將獲得可觀的加薪。
📍Luke Kennard（湖人）：在湖人重回聚光燈下並獲得更多上場機會。
📍Marcus Smart（湖人）：季末證明了自己作為第二控衛與球隊領袖的價值，湖人表達了續留他的意願。
📍LeBron James（湖人）：睽違八年再次進入動向未明的自由市場，目前以湖人、騎士與勇士續約或加盟的呼聲最高。
📍Peyton Watson（金塊）：迎來爆發賽季並進入受限制自由市場，但季末因腿筋傷勢缺陣影響了身價。
📍Lu Dort（雷霆）：雷霆即將面臨薪資緊縮，球隊可能會選擇不執行他 1,900 萬美元的球隊選項。
📍Norman Powell（熱火）：剛入選明星賽，尋求從上季年薪 2,000 萬美元向上加薪，邁阿密希望能將他留下。
📍Tari Eason（火箭）：Kevin Durant 加盟火箭後壓縮了他的發展空間，可能影響他在受限制自由市場的報價。
📍Andrew Wiggins（熱火）：作為稱職的攻防一體（Two-way）球員，預計會尋求加入具有爭冠實力的球隊。
📍Jonathan Kuminga（老鷹）：握有 2400 萬美元的球隊選項，雖然傳出有長期合約的口頭協議，但老鷹繼續執行一年合約觀察磨合狀況也十分合理。
📍Tobias Harris（活塞）：能為爭冠球隊提供極佳的價值，預期能在市場上獲得一份優質合約。
📍Rui Hachimura（八村壘）（湖人）：身價定位較難預測，容易被市場低估。
📍John Collins（快艇）：可以選擇執行 2,600 萬美元的球員選項，但也可能尋求一份年薪較低但年限較長的合約。
📍Jalen Duren（活塞）：雖然首輪季後賽表現掙扎，但他才22歲且繳出19.5分、10.5籃板的明星級數據，預計會拿到高薪。
📍Walker Kessler（爵士）：今夏最受矚目的自由球員之一，公牛與湖人都有濃厚興趣，就看爵士是否願意用頂薪留人。
📍Isaiah Hartenstein（雷霆）：雷霆面臨薪資壓力，不執行他 2,800 萬美元的球隊選項能有效避稅，市場上預計會有其他球隊爭奪他。
📍Deandre Ayton（湖人）：握有 800 萬美元的球員選項，雖然在湖人有所進步，但他是否跳出合約仍是未知數。
📍Mitchell Robinson（尼克）：他的動向取決於尼克季後賽能走多遠， delicate 的腳踝傷病史將考驗尼克或其他隊伍的報價意願。
📍Kristaps Porzingis（勇士）：勇士不會白白放他走，但他的出勤率（Availability）將限制勇士願意開出的續約價碼。
📍Mark Williams（太陽）：雖然是名高效率的禁區藍領，但健康疑慮可能會讓他只能拿到短期合約的報價。
📍Nikola Vucevic（塞爾提克）：在塞爾提克度過了一段災難般的時光，3 月手指骨折復出後在季後賽遭到棄用。
📍Jaxson Hayes（湖人）：希望能續留湖人，但若有其他球隊開出更多上場時間與優渥報價，他會選擇離開。
📍Nick Richards（公牛）：由於公牛的長人選項不多，留住他並在未來當作交易籌碼會是合理的操盤選擇。