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▲教士隊守護神米勒（Mason Miller）讓對手們在127打數只敲7支安打，打擊率只有0.055，並且三振87人次，面對141人次打者，沒有人曾經跑回本壘得分。（圖／美聯社／達志影像）

▲單純看米勒這連續35場無失分的投球內容，在大聯盟史上應該是找不出更好的了。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

27歲的聖地牙哥教士隊終結者米勒（Mason Miller）從開季以來一直都是最「高調」的投手，不是說他刻意做了什麼，而是其在投手丘展現的宰制力不得不讓很多人聚焦在他身上，「他是史上最強的投手嗎？」、「他有沒有可能拿賽揚獎？」、「他會是史上最難打的投手嗎？」諸多討論圍繞在米勒身上，到底找不找得到像他如此可怕的投手嗎？美國時間4月27日，米勒在主場對芝加哥小熊之戰，投1局被敲出3支安打，失2分，這是他本季首度失分，那麼他前次失分是什麼時候？答案是去年8月5日在亞歷桑納被小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出全壘打，失2分，在這兩次失分之間，我們來看看他無失分的出賽狀況。2025年8月（8/6之後）：9場，9局16次三振，28打數3安打2025年9月：11場，12.1局，26次三振，37打數1安打2025年季後賽：2場，2.2局，8次三振，8打數0安打2026年經典賽：4場，4.1局，10次三振，12打數0安打2026年球季（4/25之前）：13場，13.1局，27次三振，42打數3安打緦計上述區間，他讓對手們在127打數只敲7支安打，打擊率只有0.055，並且三振87人次，面對141人次打者，沒有人曾經跑回本壘得分，然後這39場比賽中，沒有被敲過長打，單場最多只被敲1支安打。《紐約時報》旗下《The Athletic》專欄作家Jayson Stark將上述這串數字拿給傳奇終結者、名人堂投手霍夫曼（Trevor Hoffman）看了一下，這位以之名做為國聯年度最佳後援投手獎名稱（霍夫曼獎）的名將說，「這太離譜了，我看就算用塑膠球棒來打，也不可能投出這樣的數據。」「這絕對是統治級的表現，」目前擔任教士營運高級顧問的霍夫曼說，「也許很多人會說，這持續的時間不算長，但這對一位後援投手來說，已經是很長的一段時間了。」米勒在去年「731交易大限」被運動家交易到教士之後，初期擔任教士布局投手，開始統治投手丘，經典賽擔任美國隊終結者，一路展現讓人感到不可思議的壓制力，本季至今也只在4月27日失掉那兩分，16場出賽拿下11次救援成功，送出32次三振，防禦率1.10，每局被上壘率0.61。在配球上，速球使用率40%，均速101.3哩，滑球是最重要的球路，使用率52.6%，最重要的是這兩種球路有非常好的共軌效應，偶而搭配卡特球和變速球，效果更好。米勒的強是到了什麼程度？跟大聯盟史上那些名將比又如何？在此之前，為了公平起見，先拿掉經典賽的4場出賽，那麼他跨季間含季後賽的數據是：連35場出賽無失分，面對127位打者，7安打，77次三振，0長打，對手打擊率0.063，三振率60.6%在歷史上，至少面對120位打者，且連續無失分場數比米勒更長的只有以下兩位：金布瑞（Craig Kimbrel），2011年，38場，137位打者，14安打，67次三振，0長打，對手打擊率0.112，三振率48.9%李維拉（Mariano Rivera），1999年（含季後賽），36場，153位打者，23安打，37次三振，2長打，對手打擊率0.159，三振率24.3%可以看得出，金布瑞和李維拉的連續無失分場數雖然更長，面對打者也更多，但米勒三振比率高得多，被安打比例低得多，「更難被打」是無庸置疑的。Baseball Reference的Kenny Jackelen另外挖出了連續場數未被敲長打且每次出賽最多被敲1支安打的紀錄，在史上場數超過米勒的只有2013-14年Randy Choate的51場，但Randy Choate是左投，經常只是上場面對左打，常常都不到1局，期間面對106人次打者，被敲15支安打，三振24次，內容完全不如米勒。Jayson Stark另外整理出幾位現役終結者生涯中最強的30場區間，其中「強度」最接近米勒這35場的是，2014年的查普曼（Aroldis Chapman）：30場，108位打者，8安打，55次三振，1長打，對手打擊率0.90，三振率50.9%也就是說，單純看米勒這連續35場無失分的投球內容，在大聯盟史上應該是找不出更好的了。霍夫曼笑說，「我想我們唯一能比的是，同樣在比賽後段穿著聖地牙哥教士隊球衣登板，除此之外，我的生涯中沒有能夠跟他現在的表現能比的。」另一位名人堂終結者華格納（Billy Wagner）也說，「說實話，我覺得根本沒法比，因為他所取得的成就前所未有的，至少沒有人能達到他現在這種完全宰制的程度。」當然，華格納擁有16個宰制大聯盟投手丘的球季，霍夫曼在18季中有9季投出至少40次救援成功，更別說李維拉了，而米勒本季畢竟才是他第一個全職做為終結者的球季，來日方長。但無論如何，在這跨季的3、40場出賽中，米勒是真的投出棒球史上前所未有「投手丘宰治力」。