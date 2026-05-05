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NBA季後賽次輪即將點燃戰火，洛杉磯湖人隊在首輪經歷6場大戰淘汰休士頓火箭隊後，次輪將挑戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊。然而，這場西部次輪還未開打，湖人隊便接連迎來極為不利的壞消息。根據美媒最新報導，雷霆隊全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）傷勢恢復進展順利，極有可能在系列賽首戰中強勢回歸；雪上加霜的是，在ESPN邀請10位專家對本系列賽進行預測中，雷霆隊以10：0的壓倒性票數被看好晉級，湖人隊慘遭完全看衰。雷霆隊在季後賽首輪展現出衛冕軍的恐怖統治力，以4：0橫掃鳳凰城太陽隊，成為全聯盟首輪唯一完成橫掃的球隊。如今次輪對決湖人，雷霆隊更有望迎回陣中大將威廉斯。現年25歲的威廉斯此前因一級腿筋拉傷缺陣了近2周。根據《加州郵報》與NBA傷病專家斯托特（Jeff Stotts）的數據指出，此類傷勢的平均康復時間約為12.4天，這剛好與威廉斯從4月23日受傷至今13天的時間點吻合。雷霆隊表示，威廉斯的回歸將為球隊帶來極大優勢。在首輪受傷前，威廉斯場均能轟下20.5分、4.0籃板與5.0助攻，投籃命中率突破六成、三分命中率更是恐怖的五成以上。他不僅能在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）吸引防守時進行高效單打與發動擋拆，在防守端他更是曾入選年度防守第三隊的頂級側翼，身高6呎8吋的他是雷霆隊用來對位防守詹姆斯（LeBron James）的最完美解答。相較於雷霆隊的兵強馬壯，湖人隊目前處境極為艱難。陣中巨星東契奇（Luka Doncic）與主力後衛里夫斯（Austin Reaves）均因傷缺席了首輪大部分比賽，這逼得41歲的老將詹姆斯必須扛起更多進攻重擔，雖然他在首輪繳出場均23.2分、7.2籃板、8.3助攻的逆天表現，但面對擁有全聯盟最頂級防守資源的雷霆隊，湖人隊的進攻發動將面臨極大考驗。雷霆隊擁有由多特（Lu Dort）與華勒斯（Cason Wallace）組成的全聯盟最強外圍防守鎖鏈，這對缺乏東契奇持球突破與組織的湖人隊而言，無疑是巨大的防守夢魘。正是因為兩隊在陣容完整度與戰力上的巨大落差，《ESPN》在賽前特別邀請了10位籃球專家對這場西部準決賽進行最終勝負預測。令人遺憾的是，在10位專家的投票中，雷霆隊以10：0的完美得票率，全票通過被預測將淘汰湖人隊晉級。湖人隊雖然在第一輪打破了外界質疑，但第二輪面對實力更上一層樓、且高居西部第1種子的衛冕軍雷霆，專家們一致認為湖人隊在體能與戰術對位上皆毫無勝算。系列賽第一戰將在雷霆隊主場沛康中心（Paycom Center）開打，缺兵短將的湖人隊能否再次在詹姆斯的帶領下打破質疑、上演驚天奇蹟，全世界球迷都在引頸期盼。