中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共有2場比賽，近期吞下2連敗的中信兄弟，今日強碰聯盟龍頭味全龍，兄弟推出本土王牌鄭浩均對決龍隊洋投蔣銲（John Gant）；上週末遭到橫掃的樂天桃猿，今日交手富邦悍將，由洋投魔爾曼（Kyle Marman ）掛帥，出戰悍將李東洺，目標終止3連敗。《NOWnews》整理出5月5日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月3日賽後）：
3連敗桃猿想止敗 推出魔爾曼交手李東洺
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
2連敗兄弟碰強碰龍頭 鄭浩均交手蔣銲
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率1.53。本季蔣銲與兄弟有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.77。鄭浩均本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：21至22度
降雨機率：50%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：21至22度
降雨機率：50%
☔️由於天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月3日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|24
|16-8-0
|0.667
|-
|2
|台鋼雄鷹
|26
|14-11-1
|0.560
|2.5
|3
|統一獅
|25
|13-11-1
|0.542
|3
|4
|富邦悍將
|23
|11-12-0
|0.478
|4.5
|5
|樂天桃猿
|24
|10-13-1
|0.435
|5.5
|6
|中信兄弟
|24
|7-16-1
|0.304
|8.5
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率1.53。本季蔣銲與兄弟有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。
兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.77。鄭浩均本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：21至22度
降雨機率：50%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：21至22度
降雨機率：50%
☔️由於天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。