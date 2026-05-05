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⚾2026年中職戰績表（截至5月3日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 24 16-8-0 0.667 - 2 台鋼雄鷹 26 14-11-1 0.560 2.5 3 統一獅 25 13-11-1 0.542 3 4 富邦悍將 23 11-12-0 0.478 4.5 5 樂天桃猿 24 10-13-1 0.435 5.5 6 中信兄弟 24 7-16-1 0.304 8.5

▲樂天桃猿上週末吞下3連敗，今日推出洋投魔爾曼先發，交手富邦悍將李東洺。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.21）

▲目前暫居聯盟龍頭的味全龍，今日推出洋投蔣銲先發，交手中信兄弟。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

❗️5/5中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（5）日共有2場比賽，近期吞下2連敗的中信兄弟，今日強碰聯盟龍頭味全龍，兄弟推出本土王牌鄭浩均對決龍隊洋投蔣銲（John Gant）；上週末遭到橫掃的樂天桃猿，今日交手富邦悍將，由洋投魔爾曼（Kyle Marman ）掛帥，出戰悍將李東洺，目標終止3連敗。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.10。本季李東洺與桃猿有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽5場，拿下2勝2敗，防禦率2.32。魔爾曼本季與悍將有過1次交手，主投7局失1分，最終拿下勝投，對戰防禦率1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35龍隊目前暫居聯盟龍頭，今日推出洋投蔣銲先發，本季出賽3場，拿下2勝，防禦率1.53。本季蔣銲與兄弟有過1次交手，主投5局失2分，最終無關勝敗，對戰防禦率3.60。兄弟目前排名墊底，今日由本土王牌鄭浩均掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.77。鄭浩均本季與龍隊有過1次交手，主投6局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網📍新莊球場（室外球場）氣溫：21至22度降雨機率：50%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：21至22度降雨機率：50%☔️