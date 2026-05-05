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中華職棒味全龍洋投魔神龍（Marcelo Martinez）在季前的官辦熱身賽防禦率高達14.54，開季後卻「脫胎換骨」，出賽3場拿下2勝，且連續17.1局無失分，防禦率仍是完美的0。魔神龍近期接受《NOWnews》採訪時表示，熱身賽只是春訓的一環，不會讓數據影響到自己，只專注在開季的調整上；來台第3年，魔神龍透露擅長的球種並沒有改變，而是重新設計配球順序，讓打者難以預測。魔神龍去年效力樂天桃猿，整季出賽25場，拿下13勝8敗，防禦率2.51，是桃猿能夠克服逆勢奪冠的功臣之一，去年季末魔神龍未與桃猿續約，新球季改披龍隊，成為龍隊洋投補強的重要一員。不過官辦熱身賽魔神龍的成績不盡理想，3月15日對兄弟中繼2局失4分（3責失分）、3月22日對兄弟先發2.1局失4分，整體防禦率高達14.54。開季魔神龍從二軍出發，在二軍例行賽先發2場，共投10局失5分，防禦率4.50。經過熱身賽與二軍的調整，魔神龍於4月15日升上一軍，首戰面對富邦悍將，繳出5.1局無失分的內容，隨後又對台鋼雄鷹、統一獅演出5局、7局無失分好投，開季至今連續17.1局無失分，防禦率是完美的0。談到熱身賽與例行賽的投球狀態，魔神龍強調熱身賽只是春訓的訓練過程，他透露，去年10月球季結束後，就沒有再碰球，直到2月重新站上投手丘，「春訓的訓練過程有好有壞，重點是不要讓數據影響到自己，而是專注在自己的工作上。」魔神龍坦言，這段期間並沒有做什麼改變，就是持續努力找回比賽的節奏。來台第3個球季，魔神龍還是以速球搭配拿手的滑球與變速球，並偶爾使用曲球，他透露，今年有在配球順序上做了一些調整，「我試著去混合不同的球種，讓打者更難預測我下一顆要投什麼球。」加上在二軍調整的2場比賽，開季後魔神龍已經登板5次，單場最快球速分別是141公里、142公里、146公里、147、150公里。魔神龍說，「球季非常漫長，狀況會有所起伏，我在比賽中主要是觀察自己身體的感受，並根據當天的狀況去完成我的工作。或許下一場比賽感覺會不一樣，但重點是每天去感受身體的變化，並做出調整。」