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在2026年NBA季後賽首輪上演驚心動魄的「1：3大逆轉」並於搶七大戰擊敗奧蘭多魔術隊後，底特律活塞隊於今（4）日正式宣布一項重大的人事消息。活塞隊籃球營運總裁蘭登（Trajan Langdon）發表官方聲明，球隊已與總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）達成合約續約協議。雖然根據球隊政策未公開具體合約條款，但此舉無疑是對這位率領活塞重返榮耀的功勳教頭最大的肯定。比克斯塔夫自2024年7月接掌兵符以來，在底特律的兩個賽季寫下了輝煌成績。他在例行賽累積了104勝60敗、勝率高達.634的傲人戰績，並連續兩年帶領球隊闖入季後賽。回顧他的執教歷程，活塞隊在其上任首年（2024-25賽季）便演出了不可思議的大翻身，從前一季僅有14勝的低迷狀態，一舉衝上44勝38敗，以東區第6種子身分重返季後賽。本賽季（2025-26賽季），比克斯塔夫更率領活塞隊成為東區唯一一支奪下60勝的球隊，並以東區第1種子之姿在首輪克服1：3的絕對劣勢逆轉晉級。這不僅是活塞隊自2008年以來的首場系列賽勝利，更奠定了他在球隊長期發展中的核心地位。有趣的是，比克斯塔夫在來到底特律之前，曾遭到克里夫蘭騎士隊解僱。隨後他取代了活塞前教頭威廉斯（Monty Williams），並迅速用成績證明了自己的價值。隨著續約消息公佈，比克斯塔夫也將帶領活塞隊邁向季後賽次輪，而他即將面對的對手，正是曾在2024年將他開除的老東家——克里夫蘭騎士隊。這場充滿話題性的對決，不僅是兩支中西部勁旅的實力碰撞，更是比克斯塔夫證明執教實力的最佳舞台。