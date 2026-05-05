根據ESPN報導，達拉斯獨行俠隊今（4）日正式宣佈，經過長達六個月的尋才過程，球隊已與前多倫多猛龍隊營運總裁馬賽·尤基利（Masai Ujiri）達成協議，聘請其擔任球隊營運總裁兼任副理事。這項任命被視為獨行俠老闆帕特里克·杜蒙（Patrick Dumont）重塑球隊文化、重返爭冠行列的關鍵一步。
冠軍履歷加持 尤基利將為達拉斯注入贏球文化
現年55歲的尤基利是當今NBA最優秀的籃球領導者之一。他曾在2012-13賽季效力丹佛金塊隊時榮獲年度最佳總管獎，隨後在擔任猛龍隊營運總裁的12年期間（2013-2025年），帶領球隊取得690勝504敗的優異戰績，並12度闖進季後賽。
尤基利職業生涯最輝煌的成就，莫過於在2018-19賽季大膽交易得到雷納德（Kawhi Leonard），並一舉帶領猛龍隊贏得隊史唯一一座總冠軍。獨行俠老闆杜蒙在聲明中表示：「尤基利是這一代最偉大的籃球領袖之一，他的加入是我們實現目標、建立世界級組織與贏球文化的關鍵。」
填補哈里森遺缺 獨行俠進入「弗拉格時代」
獨行俠隊的營運總裁職位自2025年11月11日原總管尼科·哈里森（Nico Harrison）被解僱後便一直懸缺。哈里森的下台主因在於2025年2月將明星後衛盧卡·唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人隊後，球隊戰績直落，引發球迷強烈不滿。
本賽季獨行俠隊僅取得26勝56敗的慘淡戰績，未能進入季後賽。在哈里森離職後，獨行俠隊已將建隊重心轉向去年的選秀狀元、同時也是本季年度最佳新秀得主庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）。
關鍵選秀即將到來 尤基利重擔在身
尤基利的首要任務將是應對即將於5月10日開始的NBA新秀測試，以及隨後的選秀大會。這對獨行俠隊而言至關重要，因為球隊目前握有首輪第8順位的樂透籤。此外，球隊在今年2月交易掉安東尼·戴維斯（Anthony Davis）並出清部分合約後，已創造出良好的財務彈性，尤基利將擁有足夠的空間在今夏重組陣容。
尤基利在聲明中對加入獨行俠感到榮幸，並充滿信心地表示：「這是一個擁有驕傲歷史與熱情球迷的團隊，我期待與球員及教練團合作，建立符合贏球標準的競爭力，我們將在達拉斯贏得勝利。」
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現年55歲的尤基利是當今NBA最優秀的籃球領導者之一。他曾在2012-13賽季效力丹佛金塊隊時榮獲年度最佳總管獎，隨後在擔任猛龍隊營運總裁的12年期間（2013-2025年），帶領球隊取得690勝504敗的優異戰績，並12度闖進季後賽。
尤基利職業生涯最輝煌的成就，莫過於在2018-19賽季大膽交易得到雷納德（Kawhi Leonard），並一舉帶領猛龍隊贏得隊史唯一一座總冠軍。獨行俠老闆杜蒙在聲明中表示：「尤基利是這一代最偉大的籃球領袖之一，他的加入是我們實現目標、建立世界級組織與贏球文化的關鍵。」
填補哈里森遺缺 獨行俠進入「弗拉格時代」
獨行俠隊的營運總裁職位自2025年11月11日原總管尼科·哈里森（Nico Harrison）被解僱後便一直懸缺。哈里森的下台主因在於2025年2月將明星後衛盧卡·唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人隊後，球隊戰績直落，引發球迷強烈不滿。
本賽季獨行俠隊僅取得26勝56敗的慘淡戰績，未能進入季後賽。在哈里森離職後，獨行俠隊已將建隊重心轉向去年的選秀狀元、同時也是本季年度最佳新秀得主庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）。
關鍵選秀即將到來 尤基利重擔在身
尤基利的首要任務將是應對即將於5月10日開始的NBA新秀測試，以及隨後的選秀大會。這對獨行俠隊而言至關重要，因為球隊目前握有首輪第8順位的樂透籤。此外，球隊在今年2月交易掉安東尼·戴維斯（Anthony Davis）並出清部分合約後，已創造出良好的財務彈性，尤基利將擁有足夠的空間在今夏重組陣容。
尤基利在聲明中對加入獨行俠感到榮幸，並充滿信心地表示：「這是一個擁有驕傲歷史與熱情球迷的團隊，我期待與球員及教練團合作，建立符合贏球標準的競爭力，我們將在達拉斯贏得勝利。」