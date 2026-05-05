NBA季後賽西區次輪賽事正式點燃戰火，明尼蘇達灰狼隊將於今（5）日正面對決西區第2種子聖安東尼奧馬刺隊。在首輪因傷缺陣多場的灰狼隊頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards），在經過醫療評估後傳出重大喜訊。根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，愛德華茲預計將在今日的系列賽首戰中披掛上陣，這無疑為灰狼隊注入了一劑強心針。
9天火速康復 愛德華茲克服膝傷通過醫療許可
愛德華茲是在4月26日對戰金塊隊的第4戰中，因左膝過度伸展導致骨挫傷（Bone bruise）而倒下。 最初的報告顯示，愛德華茲可能需要缺席到次輪中段，原本外界預期他最快也要等到第3或第4戰才能回歸。
然而，愛德華茲展現了驚人的恢復力，在受傷後的第九天便獲得了出賽的醫療許可。 報導指出，他在周二上午的投籃練習中是「重要參與者」且強烈表達出賽意願。 雖然他在賽前仍需經過最後的例行檢查，但只要沒有出現反覆，愛德華茲將在今日重返戰場。
灰狼傷兵不少 多蘇姆仍高掛免戰牌
愛德華茲的回歸對灰狼隊至關重要。身為連續四屆入選全明星的領軍人物，他本季繳出場均28.8分、5籃板、3.7助攻與1.4抄截的職業生涯新高，三分命中率更提升至39.9%。 面對擁有MVP決選球員溫班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮、例行賽戰績高居全聯盟第二的馬刺隊，愛德華茲的攻防影響力將是灰狼能否競爭的關鍵。
不過，灰狼隊今日也傳出遺憾消息。在首輪愛德華茲受傷期間表現優異、曾單場爆砍43分的後衛多蘇姆（Ayo Dosunmu），因小腿傷勢已確定缺席今日的G1賽事。
灰狼眾將鬥志昂揚 力拼淘汰賽首勝
先前有報導指出灰狼球團對於愛德華茲的回歸持保守態度，主要是考慮到他右膝在例行賽末段也曾出現炎症，但在面對西區決賽席位的爭奪戰前，愛德華茲顯然已經做好了準備。 為了能在今日上場，他在球隊淘汰金塊的第6戰時並未出現在場邊，而是留在訓練場接受復健與治療，以求膝蓋能對高強度對抗產生正向反應。
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愛德華茲是在4月26日對戰金塊隊的第4戰中，因左膝過度伸展導致骨挫傷（Bone bruise）而倒下。 最初的報告顯示，愛德華茲可能需要缺席到次輪中段，原本外界預期他最快也要等到第3或第4戰才能回歸。
然而，愛德華茲展現了驚人的恢復力，在受傷後的第九天便獲得了出賽的醫療許可。 報導指出，他在周二上午的投籃練習中是「重要參與者」且強烈表達出賽意願。 雖然他在賽前仍需經過最後的例行檢查，但只要沒有出現反覆，愛德華茲將在今日重返戰場。
灰狼傷兵不少 多蘇姆仍高掛免戰牌
愛德華茲的回歸對灰狼隊至關重要。身為連續四屆入選全明星的領軍人物，他本季繳出場均28.8分、5籃板、3.7助攻與1.4抄截的職業生涯新高，三分命中率更提升至39.9%。 面對擁有MVP決選球員溫班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮、例行賽戰績高居全聯盟第二的馬刺隊，愛德華茲的攻防影響力將是灰狼能否競爭的關鍵。
不過，灰狼隊今日也傳出遺憾消息。在首輪愛德華茲受傷期間表現優異、曾單場爆砍43分的後衛多蘇姆（Ayo Dosunmu），因小腿傷勢已確定缺席今日的G1賽事。
灰狼眾將鬥志昂揚 力拼淘汰賽首勝
先前有報導指出灰狼球團對於愛德華茲的回歸持保守態度，主要是考慮到他右膝在例行賽末段也曾出現炎症，但在面對西區決賽席位的爭奪戰前，愛德華茲顯然已經做好了準備。 為了能在今日上場，他在球隊淘汰金塊的第6戰時並未出現在場邊，而是留在訓練場接受復健與治療，以求膝蓋能對高強度對抗產生正向反應。
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