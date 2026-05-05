我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區季後賽次輪，明尼蘇達灰狼隊客場挑戰聖安東尼奧馬刺隊的系列賽首戰於今（5）日上午9:30開打。賽前傳出重大戰力利好，灰狼隊頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）在左膝遭遇「骨挫傷」僅僅9天後，預計將在今日的G1賽事中震撼復出。愛德華茲是在4月25日對陣金塊隊的系列賽中受傷。據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，愛德華茲為了能趕上與馬刺隊的系列賽，過去幾天嘗試了多種治療方式以加速恢復，其中甚至包括使用高壓氧艙治療。報導進一步指出，愛德華茲的傷勢在過去24小時內出現了超出預期的恢復進展。他今日上午不僅深度參與了球隊的投籃訓練，並在賽前熱身時以出戰為目標進行最終準備。只要賽前不出現新的突發狀況，愛德華茲將正式重返賽場。對於愛德華茲驚人的恢復速度，隊友蘭德爾（Julius Randle）在受訪時毫不掩飾其讚賞之情。蘭德爾直言：「我之前就說過他是『金鋼狼』（Wolverine）」。當記者追問愛德華茲目前確切的傷情狀態時，蘭德爾顯得相當謹慎，表示自己不便對此回應。而當被問及愛德華茲是否正在爭取出戰G1時，蘭德爾則語帶幽默地反問：「他在爭取打G1嗎？」。雖然愛德華茲展現了強大的出賽意願並積極推動復出，但灰狼隊對此仍保持謹慎。消息人士透露，愛德華茲將與醫療團隊在賽前進行最後評估，共同做出最終決定。灰狼隊在首輪展現強大韌性，如今迎來頭號核心「金鋼狼」愛德華茲歸隊，這無疑為他們在客場挑戰西部強權馬刺隊注入了最強心針。