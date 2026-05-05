我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）今（5）日正式公布3、4 月份個人獎項，洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平展現宰制力，生涯首度榮膺國家聯盟「單月最佳投手」頭銜，讓大谷翔平達成史上首位在兩聯盟都曾奪下打者與投手單月MVP的壯舉，並再度刷新大聯盟百年歷史。大谷翔平經歷第二次右肘手術後，本季再度以二刀流身份強勢回歸。在3、4月份的5場先發登板中，大谷投球狀態極佳，主投30局僅失4分，戰績2勝1敗，防禦率是驚人的0.60，高居全大聯盟第一。根據《MLB.com》記者蘭斯（Sarah Langs）指出，大谷創下了一項自1913年自責分列入正式紀錄以來，史無前例的神獸級紀錄。他是史上第一位能在開季前5場先發中，每場皆達成「投滿6局、被安打低於6支、自責分1分以下且未被敲全壘打」的投手。這份穩定度讓道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷展現了完全不同層次的競爭力。大谷翔平過去在天使隊與道奇隊時期，曾6度以打者身分奪得單月MVP，分別是2021年6月與7月、2023年6月與7月，以及2024年9月與2025年5月。然而，這次獲獎對他意義非凡，因為這是他職棒生涯首度以「投手」身分拿下這座個人獎項。這證明大谷即使在打線端陷入低潮，在投手丘上更是現役最強的王牌之一。目前他共累積7次單月MVP，持續改寫日本球員在大聯盟的獲獎紀錄。對於大谷的本季開季的投球表現，前大聯盟投手五十嵐亮太受訪時讚不絕口。五十嵐指出，大谷目前的投球動作非常流暢且平衡，更可怕的是：「直球的球質與轉速，看起來甚至比受傷前還要好。」五十嵐也分析了大谷挑戰賽揚獎的可能性。他認為，若能維持健康的投球水準並達到規定投球局數，以目前不到1的防禦率，加上單季40至50轟的火力，大谷不僅有望成為史上首位奪得賽揚獎的亞洲投手，甚至可能再次全票全票當選MVP。五十嵐驚呼：「這簡直是瘋狂到連我自己都不敢相信的話題。」大谷翔平的下一場先發預計將於明日客場挑戰休士頓太空人。