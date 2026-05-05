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奧蘭多魔術隊昨（4）日正式解僱已經執教5個賽季的總教練莫斯利（Jamahl Mosley）。儘管莫斯利帶領魔術隊走過重建期並連續三年闖進季後賽，但今年在首輪系列賽領先3：1的大好形勢下，慘遭底特律活塞隊逆轉淘汰，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。根據《ESPN》報導，莫斯利也留下聲明表示：「這五年多的時間非常不可思議，我在這座城市、為這些人執教這支球隊所獲得的快樂，是我永遠不會忘記的。」魔術隊本季本被寄予厚望，季前不惜砸下4個首輪選秀權交易來明星後衛班恩（Desmond Bane），目標直指東區決賽。然而，季後賽首輪面對東區龍頭活塞，魔術隊雖取得大比分3：1聽牌領先，卻在後三戰接連崩盤，尤其在關鍵第六戰一度領先24分卻遭逆轉，最終在搶七大戰出局。魔術隊籃球營運總裁韋特曼（Jeff Weltman）在聲明中表示：「我們非常感謝Jamahl為球隊所做的一切。雖然這是一個艱難的決定，但我們認為現在是時候引入新的聲音與視野了，我們祝他未來一切順利。」莫斯利執教五年期間戰績為189勝221敗，他為魔術建立了強悍的防禦體系，防禦效率曾一度高居全聯盟前三。然而，進攻端始終無法突破瓶頸，加上近兩年核心球員傷病不斷，成為他執教的最大挑戰。核心前鋒華格納（Franz Wagner）在首輪第四戰受傷缺陣，魔術隨即遭遇三連敗。莫斯利在告別聲明中感性表示：「這五年多的時間非常不可思議，這支球隊和這座城市對我和我的家人來說意義重大。在我內心深處，我真心希望在這裡的這段時間，我們能夠以有意義且長久的方式影響到球員、工作人員以及魔術整個組織。」莫斯利繼續說道：「我想真誠感謝德沃斯家族，感謝他們給予我擔任奧蘭多魔術隊總教練的寶貴機會。對於球迷，我心中只有愛。我在這座城市、為這些人執教這支球隊所獲得的快樂，是我永遠不會忘記的。」最後，莫斯利表示：「我一直以來的目標，就是讓你們為成為魔術球迷而感到自豪，而這段經歷也將永遠伴隨著我。」總教練下台後，總裁韋特曼明確表示不會拆解目前的球員陣容。他認為，當華格納、班凱羅（Paolo Banchero）與薩格斯（Jalen Suggs）同時在場時，魔術展現出的攻防數據還是聯盟頂尖的水準。「這場輸球像是一記重拳，」韋特曼坦言，「但我不想因為最後半場的崩盤就否定整支球隊。事實證明，當我們健康時，我們可以跟東區任何一支球隊競爭。」魔術隊目前已展開尋找新任總教練的工作，韋特曼強調，新帥選才將保持開放態度，不設限特定的背景或特質，「我們正在尋找一位能理解我們目前處境，並能帶領球隊度過『重建成長期』，進入更高層次的領導者。」