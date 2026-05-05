我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊日前在季後賽首輪強勢擊敗休士頓火箭，挺進季後賽次輪，接下來將面對強敵奧克拉荷馬雷霆。儘管湖人在首輪面臨核心球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的困境，但射手肯納德（Luke Kennard）挺身而出成為奇兵。根據美媒最新消息指出，湖人球團對肯納德的表現非常滿意，計畫在季後賽結束後與這位三分神射手簽下長約。在里夫斯與唐西奇因傷缺陣期間，肯納德被拉上先發名單，表現令人驚艷。他不僅在例行賽以高達47.8%的外線命中率領跑全聯盟，在季後賽首輪更展現出多樣的進攻手段。除了招牌的遠程砲火，肯納德頻頻持球切入籃下建功，填補了湖人後場的戰力真空。根據資深記者費雪（Jake Fischer）報導，聯盟消息人士普遍預期湖人將在今夏自由市場優先爭取與肯納德續約。肯納德是在季中交易大限前來到洛杉磯，目前領著1100萬美元的到期合約。儘管今夏自由市場人才較少，肯納德勢必會吸引多支急需外線火力的球隊競爭，但湖人球團展現高度熱誠，希望能開出一份雙方滿意的長期合約將他留下。湖人即將在西區準決賽挑戰頭號種子、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。由於唐西奇在系列賽初期預計仍無法歸隊，肯納德的發揮將決定湖人的進攻上限。回顧去年的總冠軍賽，印第安那溜馬隊正是靠著精準的外線火力和雷霆周旋至最後一刻。湖人教練團或許會複製此策略，利用詹姆斯的組織能力為肯納德拉開空間。如果41歲的詹姆斯要率領這支紫金軍團再創奇蹟，肯納德在板凳銜接段的外線火援將是不可或缺的武器。