我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平在近日遇到加入道奇至今最大的打擊低潮，目前以長達19打席未敲安，近幾場僅靠著保送跟觸身球站上過壘包。賽前大谷翔平進行戶外打擊練習，希望能在打擊區重新找回擊球手感。大谷翔平今天在大金球場（Daikin Park）進行了戶外打擊練習。累積揮棒55次，其中有22支球擊出全壘打牆外。即使在低潮的情況下，大谷翔平依舊展現驚人的強打能力，期待他能在場上再次找回好手感。而在打擊練習結束後，他也隨即前往牛棚進行模擬投球，為明日的先發任務做好萬全準備。大谷翔平在本季出賽約34場比賽，累積擊出30支安打，包括6支全壘打，貢獻13分打點，賽季打擊率維持在約.246左右。雖然大谷今年再度展現二刀流價值，以投手身份首度獲選3、4月單月MVP，但在打擊端仍面臨挑戰。進入5月後，大谷的打擊手感陷入小低潮。在上一場3日對陣紅雀的比賽中，他繳出3打數無安打的成績，這使得他目前的連續無安打打席數累積至19打席，寫下他轉隊道奇後的最長紀錄。