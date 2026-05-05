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NBA季後賽次輪今（5）日火熱開打，費城76人作客麥迪遜廣場花園迎戰紐約尼克。比賽還沒開始，現場紐約球迷就以震耳欲聾的「不雅口號」問候76人球星恩比德（Joel Embiid），讓這場系列賽從第一秒起就充滿濃厚的火藥味。恩比德在首輪對陣波士頓塞爾提克的系列賽中，因傷缺席了前三場比賽。然而，當他重回球場後，立刻展現統治級的影響力。儘管回歸首戰失利，但76人隨即拉出一波三連勝，在1：3絕對落後的劣勢下完成驚天大逆轉，淘汰死對頭塞爾提克。在復出後的比賽中，恩比德證明了自己仍具備超級巨星的實力，場均繳出28分、9籃板及7助攻的全面數據。正是這股強勢的表現，帶領76人一路挺進第二輪，再次與紐約尼克交手。這並非雙方首次在季後賽狹路相逢。回顧2024年季後賽首輪，尼克隊曾以4：2淘汰76人。當時恩比德雖然開啟「無雙模式」，場均豪取33分、10.8籃板及5.7助攻，但尼克成功鎖死76人的其他球員，最終帶走勝利。目前的尼克隊信心爆棚，他們在首輪第六戰大勝亞特蘭大老鷹後士氣大振。對於如何對付恩比德，尼克似乎已經有了心理建設。即便恩比德個人破壞力驚人，尼克仍相信能透過團隊防守重演去年的結果。麥迪遜廣場花園向來以客隊的地獄著稱，恩比德過去在季後賽與尼克球迷的衝突更是不少。今日開球前，現場球迷便自發性地組織起不雅的挑釁口號，大喊著「F*ck Embiid」，試圖未開打前就在心理層面上擊潰恩比德。目前雙方在季後賽次輪首戰打到第2節中段，尼克以49：37大幅領先76人。其中恩比德攻下8分，投籃僅8投1中，命中率不高。反觀尼克由布朗森（Jalen Brunson）挹注全場最高的14分，建立領先優勢。