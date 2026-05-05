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旅美職棒體系再傳佳音！隸屬於奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）的台灣投手莊陳仲敖，今（5）日憑藉著在2A賽場的優異表現，正式被球團升上3A拉斯維加斯飛行者隊（Las Vegas Aviators）。這不僅是他本季二度叩關3A，更顯示出他極佳的心理素質與戰術執行能力，持續朝大聯盟殿堂邁進。莊陳仲敖本季原先便被設定在3A層級開季，然而初期的適應並不順利，在3A前兩場先發合計僅投7.2局，防禦率來到9.39。為讓其能更專注於調整投球機制，球團於4月11日將他下放至2A。這項調度成為莊陳仲敖本季的轉捩點。回到2A後，他隨即展現出成熟的投球風格，在之後的4場先發任務中，不僅找回了比賽節奏，更繳出亮眼的2.74防禦率，不僅數據大幅好轉，在場上的宰制力亦明顯提升，成功說服球團再度給予他挑戰高層級賽事的機會。回顧莊陳仲敖的職業路，自2021年U23世界盃後加盟運動家體系，他的旅美發展一直受到高度期待。他在2024年自肩傷中強勢回歸後，展現驚人的恢復力，一口氣橫跨了三個層級，調整實力備受肯定。他也曾入選經典賽（WBC）中華隊名單，並獲邀參與大聯盟春訓，豐富的大賽與訓練經驗，是他挑戰大聯盟的堅強後盾。根據球探報告指出，莊陳仲敖是以四縫線速球作為核心武器，球速區間穩定落在86至96英里（約138至154公里）之間。除了火球外，他具備完整的先發投手「武器庫」，包括變速球作為主要副武器，搭配曲球、滑球與指叉球，展現其豐富的投球策略。球探普遍給予他「控球穩定」的高度評價，這是他能快速在小聯盟體系攀升的關鍵。然而，面對3A與大聯盟層級的打者，他的變化球在壓制力上仍需經過實戰驗證。專家評估，若變化球在高等級賽事中仍顯吃力，未來不排除將其定位轉往牛棚發展，藉由縮短投球局數來極大化球速與球種的犀利度，加速衝擊大聯盟的機會。