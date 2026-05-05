我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA季後賽，休士頓火箭隊在與洛杉磯湖人隊的激戰中遺憾止步。然而，在賽季結束之際，火箭隊內部的風暴似乎比季後賽出局更令管理層頭痛。根據知名體育記者謝爾伯恩（Ramona Shelburne）的最新爆料，陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）在本賽季頻繁出現的「情緒化表現」，已對火箭陣中的年輕核心球員產生了不容忽視的負面影響。據謝爾伯恩的深度報導指出，杜蘭特本賽季在更衣室內的情緒波動較為明顯，這與他過去作為冷靜領袖的形象有所落差。報導進一步指出，這種不可預測的情緒起伏，在賽季過程中逐漸讓火箭陣中的年輕球員感到沉重的心理壓力。知情人士透露，當球隊面臨連敗或戰術執行不順時，杜蘭特的挫折感往往會直接反映在與隊友的互動上，這對於這支以培養年輕天賦為核心的球隊來說，形成了相當大的負擔。對於急需建立自信心的年輕球員而言，隊內老大哥的不穩定情緒，反而成為了阻礙他們成長的絆腳石。火箭隊在剛剛結束的季後賽中不敵洛杉磯湖人隊，未能更進一步。這次的失利也讓外界開始將焦點轉向球隊內部的化學效應。外界普遍認為，火箭在交易來杜蘭特時，原本期望他能帶領這群年輕潛力股衝擊總冠軍，但如今看來，雙方在賽季中的磨合似乎並未達到理想狀態。有球評分析，杜蘭特的「完美主義」與火箭年輕球員尚在成熟期的表現之間存在著難以跨越的鴻溝。隨著更衣室內部的負面新聞傳出，這不僅可能影響杜蘭特在休士頓的未來，也考驗著火箭管理層如何平衡「爭冠即戰力」與「重建核心」之間的權衡。報導中提到，部分年輕球員在私下表示，與杜蘭特共同打球的壓力，有時遠大於從他身上學習到的籃球技術。這種情緒上的「過山車」，讓原本應是球隊穩定力量的休息室，變成了年輕球員需要「察言觀色」的場所。隨著休賽季的到來，杜蘭特的去留問題，以及他對球隊文化帶來的長期影響，預計將成為今夏 NBA 轉會市場最受矚目的焦點。