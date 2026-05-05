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今年NBA季後賽首輪爆冷晉級的球隊頻傳，洛杉磯湖人隊在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）帶領下，以4：2淘汰休士頓火箭隊，挺進次輪；反觀約基奇（Nikola Jokic）率領的金塊隊在首輪就遭灰狼隊淘汰。對此，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）在節目中開砲，認為外界對於詹姆斯的要求與約基奇完全不在同一個標準。詹姆斯長年來身處輿論核心，富保羅在近日播出的《Game Over》播客節目中直言，當約基奇輸球時，輿論相對安靜，但詹姆斯一旦落敗，卻會引來全網慶祝。他指出，當兩屆MVP約基奇領軍的金塊隊在首輪被灰狼以4：2淘汰時，外界的討論聲浪就相對溫和許多。「大家之所以不常討論約基奇的失敗，是因為我不相信人們會樂意看到他輸球。」保羅說道，「但當LeBron輸球時，人們卻會感到開心。特別是那些在聯盟打過球、現在擁有媒體平台的前球員們，出於各種原因，他們總是在詹姆斯落難時格外興奮。」儘管場外輿論不斷，詹姆斯在場上依然維持高效表現。在首輪對戰休士頓火箭的系列賽中，即便兩名主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受傷病困擾，41歲的詹姆斯仍挺身而出，場均繳出23.2分、8.3助攻與7.2籃板，帶領湖人以4：2晉級。這也是詹姆斯職業生涯第23個球季，持續改寫聯盟紀錄。隨著里夫斯在首輪第5戰歸隊提供火力，以及東契奇傷勢恢復進展順利、有望在次輪中段復出，湖人隊的戰力正逐漸走向完全體。湖人隊挺過首輪後，緊接著將迎來本季最大的挑戰。西區準決賽將對上第一種子奧克拉荷馬雷霆。面對這支充滿活力與外線火力的年輕軍團，湖人能否在詹姆斯的經驗領導下延續黑馬傳奇，勢必備受各界關注。