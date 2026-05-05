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台灣網壇爭端再起！2026年金恩盃（BJK Cup）亞大區第二級賽事將於6月15日在馬來西亞吉隆坡開打，中華網協日前公布由詹詠然轉任教練領軍參賽。然而，正積極爭取奧運積分的「9座大滿貫得主」謝淑薇昨（5）日深夜於臉書拋出震撼彈，直言完全沒收到參賽諮詢信件，首度擔任教練的詹詠然也隨即發出聲明閃辭，並表示，「收到的消息是前三名的雙打選手都不會參加」撇清責任，兩人的爭議儼然演變成「網內互打」。金恩盃（BJK Cup）亞大區第二級賽事將於台灣時間6月15日在馬來西亞吉隆坡點燃戰火。中華網協日前公布參賽名單，由前國手詹詠然擔任教練，帶領梁恩碩、楊亞依、萬奕彣、卓宜萱與卓宜岑等小將出征。然而，目前仍然在球場上拚戰，且WTA女雙世界排名穩居前段班的謝淑薇，卻沒有收到參賽詢問，他今天在臉書發聲，「看到金恩盃在我最愛吃的吉隆坡，但沒有收到任何網協諮詢參賽的信件怎麼辦？！大馬美食跟下一屆奧運在召喚我了怎麼辦？」謝淑薇也在留言區回覆球迷，「想去吃肉骨茶」，同時告知最新進度，「確認一下網協的信件，去年印度有來函，今年金恩盃確定沒有收到任何通知！」也附上信件圖片，也強調他已進一步處理，「剛剛發函至網協了，靜待回信ing。」對此，詹詠然今天也隨即發聲，他指出，「當接到這個職務意願時，所收到的消息是前三名的雙打選手都不會參加，所得到的原因是離溫網太靠近。」詹詠然表示，當時是看到教練從缺，「基於想協助年輕一代選手」才決定在報名截止前一天擔任，並透露，他一直到4月29日下午才收到通知直接以教練身分進入會議，也搬出遴選辦法，表達自己「只有提出兩位選手的權限」。詹詠然說，「在會議中，我有表達我所收到的消息是前三名雙打選手都不會參加，當時沒有任何選訓委員或與會成員提出意見或反駁我所得知的資訊。」反指選訓委員也不清楚實情，最後他才決定選手名單，「徵召目前排名第五第六的女雙選手卓宜萱、卓宜岑，因為排名第四的選手梁恩碩已經以單打的身分入選。」「謝謝曾經肯定我的人與鼓勵我擔任教練職位的人們，是我還沒有準備好，能力不足及考量不夠周全，我將持續充實與進修自我不足之處。」對於此次爭議，詹詠然最後選擇閃辭教練，結束為期不到一週的國家隊教練處女秀。