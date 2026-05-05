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NBA季後賽東區準決賽火熱進行中，紐約尼克隊今（5）日在主場迎戰費城76人隊。雖然賽前外界預期這將是一場勢均力敵的激烈大戰，但比賽上半場卻呈現一面倒的態勢。靠著明星控衛布朗森（Jalen Brunson）上半場如入無人之境的瘋狂得分，尼克隊在第二節結束時以74：51大幅領先76人隊，半場領先優勢高達23分。尼克隊當家球星布朗森上半場展現了極其恐怖的進攻效率。他僅出戰18分鐘，全場14投10中，以超過七成的命中率轟下27分1籃板2助攻。在第二節比賽終了前，布朗森更在時間即將走完時投進一顆高難度的壓哨三分球，幫助尼克隊將分差拉開到23分。除了布朗森外，尼克隊其餘戰力也多點開花，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻10分4籃板5助攻，阿奴諾比（OG Anunoby）也穩定挹注13分，助球隊半場攻下驚人的74分。相較於尼克隊的順風順水，費城76人隊上半場在防守端顯得束手無策，進攻端也陷入掙扎。76人隊三巨頭馬克西（Tyrese Maxey）得到13分，恩比德（Joel Embiid）12分，喬治（Paul George）11分3籃板3助攻。過去五個賽季中，恩比德在對位唐斯時表現極具統治力，場均可攻下33.7分、9.9籃板及4.3助攻，且投籃命中率極高。本賽季恩比德對陣唐斯時，投籃命中率更維持在61.1%、三分命中率高達50.0%。然而在今日關鍵的季後賽對戰中，恩比德上半場僅拿12分，未能展現以往的壓制力，導致球隊陷入23分的落後深淵。尼克隊上半場打出完美的攻防節奏，不僅在進攻端展現強大火力，也成功限制了76人隊的進攻節奏。對於面臨大比分落後的76人隊而言，下半場若無法有效限制布朗森的切入，並找回禁區的防守強度，這場系列賽的首戰恐將面臨潰敗局面。