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📍2026年金恩盃事件

📍2016年里約奧運事件

📍2017年台北世大運事件

📍2020年謝家姊弟事件

2026年金恩盃（BJK Cup）6月開打，不料台灣網球好手謝淑薇今（5）日在臉書批「沒收到參賽諮詢信件」，詹詠然也發聲明指，「收到的消息是前三名的雙打選手都不會參加」並閃辭，結束不到一週的教練首秀。然而，這起事件也讓台灣網壇長期以來的「資源分配」與「徵召制度」爭議，再度被推上風口浪尖。兩人在2016年里約奧運前夕就有糾葛，多年來這場網壇紛爭，也變成外界眼中10年尚未完結的「世間情」。2026年金恩盃（BJK Cup）亞大區第二級賽事將於6月15日在馬來西亞吉隆坡開打，然豻謝淑薇卻在臉書開砲，「看到金恩盃在我最愛吃的吉隆坡，但沒有收到任何網協諮詢參賽的信件怎麼辦？！」詹詠然隨即發聲明指出，自己與委員會都以為「前三名的雙打選手都不會參加」，表示原本只是因為看到教練從缺才想試試看，自己也想帶領年輕一代球員，最終選擇請辭。台灣網壇在距今10年前，也就是2016年里約奧運前夕爆發嚴重內訌。謝淑薇因不滿中華網球協會的教練遴選制度，疑似偏袒詹詠然與詹皓晴「詹家姐妹」，於同年7月間多次透過社群平台發聲，揚言「沒有教練就不參加奧運」。起因於奧運教練員額受總量管制，當時網球隊四名選手僅分配到一席教練，網協依據「排名高者優先」原則，將名額分配給當時世界雙打排名第五、六名的詹家姊妹，另一位則是男子單打選手盧彥勳，謝淑薇則因女單排名排行第72名，無法得到個人教練隨行資格。此舉引發謝淑薇強烈不滿，他質疑，網協擅自更改過去「單雙打皆取得資格者優先」的慣例，並控訴自己為國參賽21年卻長期遭受霸凌。後續謝淑薇雖一度與莊佳容組隊，他也發文說，「容容，到時候就妳當我教練我當妳教練，互相餵球調整狀態了！」然而，在各界多次協商後，謝淑薇8月初仍決定退賽，女雙與女單賽事皆不參與，當時也宣布自臺灣網壇退休，不再接受國家隊徵召。不過此事件因「詹家姐妹」詹詠然、詹皓晴從一開始是獲益的一方，也造成網壇資源不平均等說法浮上檯面。隔年，2017年臺北世大運期間，詹詠然在與詹皓晴摘下女雙金牌後，隨即宣布熱衰竭暈眩症，退出混雙四強賽，不僅讓搭檔謝政鵬，也就是謝淑薇的弟弟無法上場，也導致對手自不戰而勝，引起各界譁然。隨後詹詠然赴美與辛吉絲（Martina Hingis）參加美網並奪冠，當時就被外界質疑「裝病」。謝淑薇當時也在個人臉書批評，認為詹詠然的行為顯示台灣網球協會資源分配不均，衝擊的是基層選手的參賽權益。詹詠然雖在奪冠當下發布道歉聲明，並解釋身體狀況確實不佳，表示曾向美網申請延賽遭拒，但兩人依然留下芥蒂。不只詹家與謝家交鋒，謝政鵬和姊姊謝淑薇也曾合體搭配打混雙，不料謝政鵬2020年在臉書表示，要和姊姊謝淑薇斷絕關係，並說在近年曾被謝淑薇當成小偷報案，最終因該案件放棄出國比賽」。過程中謝淑薇雖公開澄清，「告弟弟」新聞不是真的，要大家不要成為「人云亦云的傻瓜瓜」，但謝政鵬面對採訪又說，「一個好人不會如此坑殺所謂的家人欠教練費不還？」表達不滿。此次金恩盃參賽一事，也讓這段網壇往事重新被提起，也巧合發現從里約奧運開始，10年已經過去，即使謝淑薇、詹詠然兩人曾在2014年仁川亞運合作，但至今網壇兩后仍然有說不開的心結。