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效力於底特律老虎的台灣好手李灝宇今（5）日持續獲得先發機會，擔任第七棒二壘手出戰紅襪隊，可惜球隊最終在主場以4比5遭逆轉吞敗。李灝宇此役遭壓制，全場4打數未能擊出安打並吞下1次三振，賽後打擊率降至0.189，整體攻擊指數（OPS）為0.574。李灝宇今日面對紅襪隊23歲大物左投托勒（Payton Tolle），首打席擊出一壘方向界外球遭到接殺，第二打席遭到三球三振，第三打席李灝宇擊出一顆擊球初速達98.9英里（約159.1公里）飛行距離達377英尺的深遠飛球，可惜最終遭到中外野手防守沒收，未能形成安打。而在第九局下半，老虎隊試圖反攻，面對紅襪隊派出的38歲古巴強投查普曼（Aroldis Chapman），李灝宇在2出局後上場，最終面對一顆98.9英里的伸卡球擊出右外野飛球被接殺，成為比賽的最後一個出局數，無緣延續球隊攻勢。本場比賽受天候影響，不僅提早30分鐘開打，中途更一度因雨暫停。老虎隊在6局下掌握得分契機，當時1出局攻佔二、三壘，紅襪三壘手莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）發生傳本壘失誤，讓老虎隊趁勢攻回2分，一度取得領先。然而紅襪隊於7局上強力反攻，杜蘭（Jarren Duran）擊出逆轉三分砲，隨後阿布瑞尤與梅耶爾也補上適時安打，單局灌進5分奠定勝基。老虎隊雖在8局下靠著捕手丁格勒（Dillon Dingler）的2分打點二壘安打追至4比5，無奈後續攻勢遭壓制，最終以1分差落敗。紅襪先發投手托勒主投7局失2分收下生涯首勝，查普曼則後援1局無失分，拿下本季第7次救援成功。