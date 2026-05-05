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▲史東對現有球員也寄予厚望，他認為史密斯與謝潑德目前已是相當出色的射手。（圖／美聯社／達志影像）

▲針對外界關於火箭隊更衣室氛圍糟糕、爆發內鬨的報導，總教練烏度卡表現得不屑一顧。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭隊在本賽季例行賽繳出52勝30敗、位居西部第五的佳績，但在季後賽首輪以2：4遺憾出局。面對球季的終結，火箭隊總經理拉斐爾·史東（Rafael Stone）與總教練烏度卡（Ime Udoka）今日接受媒體採訪，不僅總結了本季的表現，更明確劃出休賽季的補強方向，強調5名年輕球員是球隊未來的支柱，也十分期待他們的成長，相近這一季失利會成為他們自我提升的助力。總經理史東在採訪中坦言，這個賽季的結果令人感到沮喪且失望。他指出，球隊原本期待在例行賽與季後賽都能贏得更多勝利，但最終未能達成目標。儘管如此，史東對更衣室內的球員仍充滿信心，認為現有陣容具備高度競爭力。針對未來的發展，史東特別點名陣中五位年輕球員：湯普森（Amen Thompson）、史密斯（Jabari Smith Jr.）、申京（Alperen Sengun）、謝潑德（Reed Sheppard）與伊森（Tari Eason）。他直言，這五人必須在明年成為「更出色得多的籃球運動員」，並對他們的成長潛力表示極度看好。史東更補充，湯普森與伊森是「球隊未來計畫中極其重要的一部分」，期望兩人能在可預見的未來長期效力火箭。在談到休賽季的補強計畫時，史東明確表示，球隊對於引進功能單一的射手興趣缺缺，但「引進一位以投籃見長的優質球員」確實很有必要。他希望新加入的成員能兼顧防守與多元戰力，而非僅能投籃卻成為防守漏洞。此外，史東對現有球員也寄予厚望，他認為史密斯與謝潑德目前已是相當出色的射手。要求兩人未來必須進化成「精英級別」的投手。針對謝潑德本季的表現，史東認為他在被「扔進火坑」的歷練中打出了亮眼的成績，並期待他今年夏天能複製去年的成長軌跡，取得突破性進步。針對外界關於火箭隊更衣室氛圍糟糕、爆發內鬨的報導，總教練烏度卡表現得不屑一顧。他表示，球隊內部對這些傳聞感到相當可笑，這甚至成為了大家茶餘飯後的笑料來源。「我們幾乎對它視而不見，更多的是拿它開玩笑，」烏度卡說道，並反問「這些傳聞到底是從哪兒來的？」。他強調球隊整體的戰術執行與球員發展才是核心，特別是湯普森與謝潑德在控衛位置上的陣痛期與進步，對球隊長遠發展極具益處。