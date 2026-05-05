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底特律老虎隊的賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal）原先預計今日登板先發，卻因手肘出現游離體，臨時取消先發，並且被放進15天傷兵名單，預計將缺陣2-3個月。老虎主帥辛區（AJ Hinch）表示：史庫伯在美國時間週日就感受到手肘不適，經過檢查後確認肘部有游離體，預計將接受手術治療。史庫伯則表示：「我以為自己的進展非常順利，昨天的傳接球練習狀況不太理想，因此我們決定進行影像檢查以了解具體細節。」針對手術部分史庫伯表示：「據我了解，就是把它取出來。我認為復健時間大概就是重新建立像春訓那樣的訓練進度，把投球量慢慢拉回來。但就我被告知的情況來看，這個手術本身算是相當簡單。」雖然手術時間尚未確定，史庫伯和老虎隊也都尚未給出復出時間表，但這類手術的一般恢復期約為2個月至3個月，最快也要明星賽後才能回到陣中。