休士頓火箭隊在今年季後賽首輪遭洛杉磯湖人隊以4：2淘汰，連續兩年在季後賽第一輪出局，這讓原本期待「贏在當下」的休士頓再度面臨十字路口。根據美媒《Heavy Sports》引述《Yahoo Sports》名記Kelly Iko的報導，火箭隊高層並未打算放慢補強腳步，計畫在休賽季發動震撼交易，目標鎖定包括「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、米契爾（Donovan Mitchell）在內的4名超級巨星。
瞄準米契爾、雷納德！火箭欲組超級戰隊重返競爭行列
報導指出，火箭隊正密切關注克里夫蘭騎士隊明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）以及洛杉磯快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）。
29歲的米契爾合約將進入關鍵期，雖然騎士剛闖入次輪，但他的未來動向仍取決於球隊能否展現奪冠實力。而34歲的雷納德本季剛打出生涯年，場均繳出27.9分、6.4籃板及1.9抄截的亮眼成績單，若快艇決心重整陣容，火箭極有興趣接手這位擁有兩枚冠軍戒指的全能前鋒。
字母哥、恩比德若出走 火箭傳將傾全隊籌碼爭奪
除了米契爾之外，更讓球迷震驚的是，密爾瓦基公鹿隊的字母哥與費城76人的恩比德（Joel Embiid）也被列入火箭的願望清單。報導指出，字母哥過去一年對公鹿現狀表達出不滿，甚至傳出多次要求交易，他在密爾瓦基的13年傳奇生涯是否會在這個夏天畫下句點，已成全聯盟焦點。至於剛帶隊逆轉綠衫軍的恩比德，雖然實力不容置疑，但過去三年多達150場的缺賽紀錄，讓費城對他的耐心逐漸動搖，這給了急於求成的火箭一個介入的機會。
要換取這類頂尖球星勢必得付出慘痛代價。報導分析，火箭隊陣中目前似乎沒有人是「非賣品」，包括去年才風光入主、但在季後賽因傷僅出賽一場的杜蘭特。而身價高達1.4億美元的核心中鋒申京（Alperen Sengun），以及握有球員選項的控衛范弗利特（Fred VanVleet），都有可能出現在交易包裹中。連續兩年在首輪鎩羽而歸，顯然已經耗盡了火箭高層的耐心，希望透過大換血，試圖打造出一支真正的爭冠之師。
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報導指出，火箭隊正密切關注克里夫蘭騎士隊明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）以及洛杉磯快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）。
29歲的米契爾合約將進入關鍵期，雖然騎士剛闖入次輪，但他的未來動向仍取決於球隊能否展現奪冠實力。而34歲的雷納德本季剛打出生涯年，場均繳出27.9分、6.4籃板及1.9抄截的亮眼成績單，若快艇決心重整陣容，火箭極有興趣接手這位擁有兩枚冠軍戒指的全能前鋒。
字母哥、恩比德若出走 火箭傳將傾全隊籌碼爭奪
除了米契爾之外，更讓球迷震驚的是，密爾瓦基公鹿隊的字母哥與費城76人的恩比德（Joel Embiid）也被列入火箭的願望清單。報導指出，字母哥過去一年對公鹿現狀表達出不滿，甚至傳出多次要求交易，他在密爾瓦基的13年傳奇生涯是否會在這個夏天畫下句點，已成全聯盟焦點。至於剛帶隊逆轉綠衫軍的恩比德，雖然實力不容置疑，但過去三年多達150場的缺賽紀錄，讓費城對他的耐心逐漸動搖，這給了急於求成的火箭一個介入的機會。
要換取這類頂尖球星勢必得付出慘痛代價。報導分析，火箭隊陣中目前似乎沒有人是「非賣品」，包括去年才風光入主、但在季後賽因傷僅出賽一場的杜蘭特。而身價高達1.4億美元的核心中鋒申京（Alperen Sengun），以及握有球員選項的控衛范弗利特（Fred VanVleet），都有可能出現在交易包裹中。連續兩年在首輪鎩羽而歸，顯然已經耗盡了火箭高層的耐心，希望透過大換血，試圖打造出一支真正的爭冠之師。