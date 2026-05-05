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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今日（日本時間5日）在客場挑戰休士頓太空人隊的比賽中，以「第1棒、指定打擊（DH）」身分先發出賽。然而，大谷的打擊手感持續冰冷，今日前4打席依然未能敲出安打，將連續無安打紀錄推至23打席，正式刷新其在天使隊時期所創下的職涯最慘紀錄。大谷翔平自4月29日對戰馬林魚隊以來，就再也沒有安打進帳。今日比賽開局首打席面對太空人隊先發左投奧卡特（S. Okert），首球便積極出擊，卻敲成三壘方向滾地球出局。第2打席選到四壞球保送上壘，隨後靠著隊友史密斯（Will Smith）的二壘安打跑回逆轉的第3分。此打席後，大谷已連21打席無安打，追平天使時期個人紀錄。第3打席3局上迎來1出局滿壘的大好機會，在全場歡呼聲中，大谷擊出三壘方向滾地球。雖險些造成雙殺，但大谷靠著全力奔跑安全上壘，並帶有1分打點，助隊拿下第4分，但此時已創下連續22打席無安打的個人新高。第4打席5局上1出局一壘有人時，大谷再度選到此役第2次保送，但紀錄延伸至連23打席無安打。在此之前，大谷在大聯盟的最長無安打紀錄為21打席。截至今日賽前，大谷本季打率為2成46，累計6支全壘打與13分打點。在大谷陷入苦戰的同時，道奇隊今日由山本由伸掛帥先發。山本首局雖因自身暴投與亂流失掉2分，但今日道奇打線火力全開，2局隨即逆轉比分，3局更靠著塔克（Kyle Tucker）的全壘打等攻勢單局灌進4分，早早取得7：2領先。由於山本過往先發時，打線常面臨援護不足的情況，今日前3局就攻下7分的罕見景象，引發大批日本球迷在社群平台 X 上熱烈討論。球迷紛紛驚呼：「這援護分數多到讓人發抖！」、「由伸登板竟然有這麼多分，發生什麼事了？」。