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MLB全壘打王爭霸戰陷入白熱化！紐約洋基隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）於今（5）日在主場對陣巴爾的摩金鶯隊的比賽中，敲出領先全大聯盟的第14號全壘打。賈吉憑藉此發全壘打，正式超越效力於白襪隊的競爭對手村上宗隆，獨佔兩聯盟全壘打榜首。這場比賽洋基隊全體球員在球帽後方繡上傳奇播報員史特林（John Sterling）的首字母縮寫，以紀念他在本周一以87歲高齡辭世。賈吉在首局首打席、無人出局二壘有人的情況下，面對金鶯隊投手巴茲（Shane Baz）投出的滿球數對決，毫不留情地將球轟入右外野牛棚。電視轉播員麥可·凱（Michael Kay）也特別引用了史特林的經典口號致敬：「球飛得很高，飛得很遠，出去了！賈吉，一發法官級的轟炸（A Judgian blast）！法官駕到！」。這不僅是賈吉本季第14轟，也是他職業生涯在首局擊出的第91支全壘打，名列洋基隊史第三，僅次於貝比魯斯（126支）與米奇·曼托（103支）。賈吉近期的狀態極其火熱，包含此役在內，他在近8場比賽中狂轟5發全壘打。在此之前，他與芝加哥白襪隊的村上宗隆在全壘打榜上僵持不下，但隨著今日這發兩分砲出爐，賈吉以14轟正式拉開1支的領先差距，獨居兩聯盟全壘打王寶座。在賈吉全壘打的帶領下，洋基隊進攻火力全面爆發。先發投手舒立特勒（Cam Schlittler）雖然此役控球並非最佳狀態，但投出職業生涯最快的101.3英里火球，主投5.1局僅失1分。比賽後段洋基隊打線持續追加分數，第6局靠著暴投與安打添得3分，第8局更是一舉灌進6分，其中包括貝林傑（Cody Bellinger）的兩分打點三壘安打。終場洋基以12：1大比分痛宰金鶯，順利完成系列賽四連戰橫掃。