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曾經站在職棒看台最前線，用充滿激情的加油聲撼動全場，被球迷尊稱為「標哥」的統一獅隊前應援團團長何信標，近日正式宣布參選高雄市橋頭區白樹里里長，從球場轉向政壇。「標哥」希望從職業棒球的鎂光燈轉戰在地基層服務，憑藉著深耕社區多年的實務經驗，誓言將過往凝聚球隊向心力的熱情，化為深耕家鄉的實踐動力。提到何信標，資深棒球迷肯定不陌生。他曾是統一獅隊應援團的靈魂人物，長年以來不僅是看台上的指揮官，更是凝聚球迷向心力的核心象徵。他那極具感染力的熱情與強大的現場調度能力，陪伴獅隊度過了無數光輝歲月，建立了深厚的群眾基礎與親和力。而這份在棒球場上培養出的組織與溝通能力，如今成為他投入地方選舉的重要資產。事實上，離開職棒應援舞台後，何信標在高雄橋頭地區的深耕從未停歇。他不僅肩負高雄市橋頭區白樹里社區發展協會總幹事的職責，致力於推動各項社區營造事務，同時也積極投入地方宗教文化工作，擔任白樹里代天府第18屆委員，協助廟務發展並連結地方情感。此外，為延續他對棒球的熱愛與傳承，他也出任高雄市橋仔頭棒球發展協會副理事長，致力於推廣基層棒球運動。這些在社區發展、宗教服務及體育推廣上的多重歷練，不僅讓他對當地的需求有深刻的理解，更讓他累積了深厚的基層人脈與服務聲望。