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效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，在今（5）日的比賽中中繼登板對決衛冕軍洛杉磯道奇，他順利完成兩局的登板沒有失分，其中送出兩次三振、僅被擊出一支安打，連續兩場長中繼皆繳出好表現。鄧愷威在六局登板中繼，面對今天有擊出全壘打的塔克（Kyle Tucker），用兩球順利抓下出局數，接著面對近況火燙的蒙西（Max Muncy），在經過六球的纏鬥後，用一顆高角度四縫線三振對手，下一棒帕赫茲（Andy Pages）雖然被擊出中右外野方向深遠飛球，但靠著隊友的美技守備順利抓到出局數。七局鄧愷威先面對到韓國好手金慧成，在這次亞洲對決中鄧愷威佔上風，讓金慧成擊出滾地球出局，緊接著雖然被弗里蘭（Alex Freeland）擊出安打，但面對下一棒大谷翔平，順利用五顆球就解決大谷，接著面對弗里曼（Freddie Freeman）在用高角度速球飆出三振，順利完成兩局的投球任務。鄧愷威本季累積出賽14場，23局的投球送出22次三振，ERA下修到2.35。