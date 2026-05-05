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NBA季後賽次輪，聖安東尼奧馬刺隊與明尼蘇達灰狼隊的對決正在火熱進行中。馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽上半場便展現了恐怖的禁區統治力，僅出賽18分鐘就狂轟8次阻攻，讓灰狼隊禁區進攻徹底癱瘓，雙方半場戰成45：45平手。文班亞馬在今日比賽中展現了「只手遮天」的防守威壓。他在開賽前13分鐘就已經送出6次火鍋。他僅用不到兩節，就已經超過了金塊隊球星約基奇（Nikola Jokic）在首輪對陣灰狼六場系列賽中阻攻次數的總和（5次）。上半場終了前，文班亞馬在籃下直接蓋掉了灰狼隊中鋒、也是防守名將戈貝爾（Rudy Gobert）的投籃，將半場阻攻數推升至8次。半場結束，文班亞馬留下6分7籃板2助攻以及驚人的8次蓋帽數據。文班亞馬震撼的防守表現引發了國內外球迷與網友的瘋狂討論。在各大運動討論區中，球迷紛紛留言：「NBA季後賽單場阻攻紀錄是10次，文班亞馬現在正以『倍速』在打破所有季後賽紀錄」、「各位，我們不再是面對約基奇了，這簡直是從一個7呎的交通錐變成面對年度防守球員」、「3分鐘內連送3記火鍋！這防守影響力真的是無與倫比」。雖然部分網友質疑其中包含妨礙中籃（Goaltending），但更多球迷與球評認為文班亞馬利用其獨特的天賦與反應，成功在禁區建立了一道無法逾越的高牆。有趣的是，灰狼中鋒戈貝爾賽前受訪時才談到，他從文班亞馬13歲時就認識對方，並對其成長感到自豪。戈貝爾當時表示，文班亞馬擁有非常獨特的思維與努力，取得成功絕非偶然。然而今日在場上正面交鋒，戈貝爾也親自領教了這位「法國後輩」遮天蔽日的火鍋功力。