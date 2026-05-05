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首輪對戰老鷹G6： 以140比 89 大勝老鷹隊51分，比賽過程中最多曾領先達61分，創造了駭人的勝分差。





以140比 89 大勝老鷹隊51分，比賽過程中最多曾領先達61分，創造了駭人的勝分差。 首輪對戰老鷹G5： 以126比97大勝老鷹隊29分，期間最多曾領先達32分。





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2026年NBA季後賽戰火熾熱，紐約尼克隊展現出前所未有的統治力，徹底震懾全聯盟！在東區準決賽對陣費城76人的首戰中，尼克隊再度上演摧枯拉朽的攻勢，本場比賽最終以137：98大勝費城76人整整39分。這場比賽對尼克來說不單單僅是一場勝利，更是寫下了NBA歷史性的一刻。根據權威數據網站Sportradar的統計，尼克隊正式成為尼克隊這波狂潮源自於首輪對陣亞特蘭大老鷹隊的系列賽尾聲。回顧過去兩戰，尼克展現了令人恐懼的得分爆發力：加上今日（G1）對陣76人，尼克隊在三場比賽中皆曾將對手甩開30分差距，這項紀錄不僅彰顯了球隊進攻體系的高度成熟，更展現了他們在防守端的高強度壓迫。這場勝利不僅是對76人防守體系的一次嚴峻考驗，更宣告著尼克隊已經進入了「季後賽模式」的完全體。在團隊整合至最佳狀態與連勝的高昂士氣下，紐約大軍目前展現出競爭總冠軍的態勢，無疑是今年奪冠熱門中最亮眼的一支。隨著比賽進入尾聲，尼克球迷在麥迪遜花園廣場（MSG）爆發出熱烈歡呼。若這支球隊能持續保持如此強悍的雙向統治力，今年季後賽的爭冠之路，絕對少不了紐約尼克的一席之地。