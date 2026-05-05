2026年NBA季後賽戰火熾熱，紐約尼克隊展現出前所未有的統治力，徹底震懾全聯盟！在東區準決賽對陣費城76人的首戰中，尼克隊再度上演摧枯拉朽的攻勢，本場比賽最終以137：98大勝費城76人整整39分。這場比賽對尼克來說不單單僅是一場勝利，更是寫下了NBA歷史性的一刻。根據權威數據網站Sportradar的統計，尼克隊正式成為NBA季後賽史上第一支連續三場比賽領先對手達30分以上的球隊。
季後賽統治力：尼克勢不可擋
尼克隊這波狂潮源自於首輪對陣亞特蘭大老鷹隊的系列賽尾聲。回顧過去兩戰，尼克展現了令人恐懼的得分爆發力：
劍指冠軍 尼克展現爭冠霸氣
這場勝利不僅是對76人防守體系的一次嚴峻考驗，更宣告著尼克隊已經進入了「季後賽模式」的完全體。在團隊整合至最佳狀態與連勝的高昂士氣下，紐約大軍目前展現出競爭總冠軍的態勢，無疑是今年奪冠熱門中最亮眼的一支。
隨著比賽進入尾聲，尼克球迷在麥迪遜花園廣場（MSG）爆發出熱烈歡呼。若這支球隊能持續保持如此強悍的雙向統治力，今年季後賽的爭冠之路，絕對少不了紐約尼克的一席之地。
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尼克隊這波狂潮源自於首輪對陣亞特蘭大老鷹隊的系列賽尾聲。回顧過去兩戰，尼克展現了令人恐懼的得分爆發力：
- 首輪對戰老鷹G6： 以140比 89 大勝老鷹隊51分，比賽過程中最多曾領先達61分，創造了駭人的勝分差。
- 首輪對戰老鷹G5： 以126比97大勝老鷹隊29分，期間最多曾領先達32分。
劍指冠軍 尼克展現爭冠霸氣
這場勝利不僅是對76人防守體系的一次嚴峻考驗，更宣告著尼克隊已經進入了「季後賽模式」的完全體。在團隊整合至最佳狀態與連勝的高昂士氣下，紐約大軍目前展現出競爭總冠軍的態勢，無疑是今年奪冠熱門中最亮眼的一支。
隨著比賽進入尾聲，尼克球迷在麥迪遜花園廣場（MSG）爆發出熱烈歡呼。若這支球隊能持續保持如此強悍的雙向統治力，今年季後賽的爭冠之路，絕對少不了紐約尼克的一席之地。
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