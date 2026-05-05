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NBA東區準決賽G1今（5）日於麥迪遜廣場花園正式開打，紐約尼克隊坐鎮主場迎戰費城76人隊。靠著當家球星布朗森（Jalen Brunson）前兩節就狂轟27分的殘暴表現，尼克隊早早建立起巨大領先優勢，最終以137：98輕鬆擊潰76人隊，在大比分取得1：0領先。作為尼克隊的戰術核心，布倫森此役完全進入「暴走模式」。他在上半場僅出手14次便命中10球，高效攻下27分，帶領尼克隊在半場結束時就轟下74分，帶著74：51、高達23分的領先優勢進入更衣室。進入下半場後，布朗森雖然減少個人出手轉而牽制防守，但全場仍繳出18投12中（三分球6投3中）、總計35分、1籃板、3助攻與2抄截的優異成績。由於分差過大，雙方在末節提前換下主力進入練兵時間，比賽也早早失去懸念。本賽季狀元郎唐斯（Karl-Anthony Towns）在首戰同樣表現搶眼。儘管受到犯規困擾僅出戰21分鐘，他仍以11投7中的高效表現貢獻17分6籃板6助攻2阻攻。更關鍵的是，唐斯在防守端成功壓制76人隊核心恩比德（Joel Embiid），讓對方全場僅11投3中拿到14分，在攻防兩端皆寫下優勢。尼克隊全隊展現流暢的整體進攻，共有4名球員得分上雙，阿奴諾比（OG Anunoby）8投7中，貢獻18分、3籃板與1阻攻；布里吉斯（Mikal Bridges）全場進帳17分；唐斯（Karl-Anthony Towns）：全場進帳17分；布倫森（Jalen Brunson）全場進帳35分。費城76人隊此前在首輪大比分1：3落後的情況下連贏三場，逆轉淘汰波士頓塞爾提克隊創造奇蹟。然而今日面對尼克隊，除了保羅·喬治（Paul George）攻下17分、馬克西（Tyrese Maxey）挹注13分外，全隊進攻端多次陷入斷電，防守也無法限制尼克隊的內外開火。在主場取得開門紅後，尼克隊目前氣勢如虹。雙方休整一天後，將繼續在麥迪遜廣場花園進行系列賽第二戰，76人隊能否在客場及時調整並觸底反彈，將成為關注焦點。